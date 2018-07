KINOFILME AB 12.07.2018

11. Juli 2018

Skyskraper [3D]

US 18, ab: 12.07., R: R.M. Thurber

Ein Action-Kracher mit Dwayne “The Rock” Johnson. Als Sicherheitschef eines gigan­tischen Wolkenkratzers kommt der sympa­thische Muskelprotz ins Schwitzen, als im 96. Von 240 Stockwerken ein großes Feuer ausbricht…

Auf der Suche nach Ingmar Bergman

DE 18, ab: 12.07., R: M. Von Trotta

Doku über den Regisseur von „Szenen einer Ehe“.

♥♥♥

Die Farbe des Horizonts

US 18, ab: 12.07., R: B. Kormákur

Die ziellos durch die Welt reisende Tami (Shailene Woodley) trifft in Tahiti auf den charmanten Segler Richard (Sam Claflin). Da sie jung und verliebt, aber pleite sind, nehmen sie den Auftrag an eine Yacht quer über den Pazifik nach Kalifornien zu über­führen. Dabei geraten sie in einen schreck­lichen Hurrikan und erleiden Schiffbruch. Die Lage scheint hoffnungslos… Atem­be­raubend inszenierte, gut gespielte Sur­vival-Romanze.

♥♥♥♥

Foxtrot

IL/DE 17, ab: 12.07., R: S. Maoz

Vom Regisseur des Anti-Kriegsfilms „Leb­anon“ (2010). Hier geht es um ein Ehepaar, dem mitgeteilt wird sein Sohn, ein israe­lischer Soldat, sei gefallen. Sie wissen nicht wohin mit ihren Gefühlen. Dann kommt eine zweite Nachricht. Ihr Sohn Jonathan sei nun noch am Leben und in Sicherheit an seinem Posten, im Gazastreifen.

♥♥♥♥♥♥

Lomo

DE 17, ab: 12.07., R: J. Langhof

Liebeskranker Blogger will sich an der Ex rächen. Und mutiert zum Online-Zombie, der von seinen Followern als Marionette benutzt wird. Visuell originell. Zudem der neue Shooting Star Jonas Dassler in seiner ersten Hauptrolle.

DO ♥♥♥♥

Love, Cecil

US 18, ab: 12.07., R: L.I. Vreeland

Doku-Biografie über den einflussreichen Foto­grafen, Kostümdesigner und Innenarchitekten Cecil Beaton (1904 – 1980).

♥♥♥♥

Ryuichi Sakamoto: Coda

JP/US 18, ab: 12.07., R: S.N. Schible

Eine sensible, stark berührende Doku über Leben und Werk eines der wichtigsten Pioniere der elektronischen Pop- und Avantgarde-Musik (Yellow Magic Orchestra).

♥♥♥♥♥

Symphony Of Now

DE 18, ab: 12.07., R: J. Schaff

Neu-Interpretation des Doku-Klassikers “Berlin: Die Sinfonie einer Großstadt” von 1927 mit modernen Bildern.

Im Labyrinth der Erinnerung

CL 17, ab: 12.07., R: A. Khatami

Poetisches Drama um einen alten Friedhofswärter, der einer unbekannten, jungen Toten ein würdiges Begräbnis verschaffen will und dabei in die Mühlen der chilenischen Bürokratie während der Militärdiktatur gerät…

♥♥♥♥

