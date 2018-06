Kinofilme ab 14.06.2018

14. Juni 2018

Auf der Suche nach Oum Kuthum

DE 17, ab: 14.06., R: S. Neshat

Ausgezeichnete Regisseurin mit einer selbstver­lieb­ten Nabelschau.

Aus einem Jahr der Nichtereignisse

DE 18, ab: 14.06., R: A.C. Renninger

Ein Jahr lang wird ein 90jähriger Bauer auf seinem Hof beobachtet. Mit quietschendem Rollator schiebt sich der Alte durch die Feldwege. Die treue Katze stets mit dabei. So großartig können kleine Gesch­ichten ausfallen.

Die brillante Mademoiselle Neïla

FR 17, ab: 14.06., R: Y. Attal

Ein muslimisches Mädchen aus den Vorort-Slums trifft an der Pariser Uni auf einen zynischen, latent rassistischen Professor. Zuerst hassen sie sich. Doch dann wird der Lehrer von seinem Vorgesetzten ge­zwungen, sich als Neïlas Mentor zu engagieren.

Hereditary – Das Vermächtnis

US 18, ab: 14.06., R: A. Aster

Atmosphärisches, in den USA schwer gehyptes Gruseldrama mit Toni Collette als besorgte Mutter. Denn seit die exzentrische Oma gestorben ist, ver­hält sich ihre Teenagertochter sonderbar. Als das Mädchen bei einem skurrilen Unfall stirbt, fühlt sich Annie bestätigt, während ihr Mann (Gabriel Byrne) das nicht ernst nimmt. Doch dann scheint sich die unheimliche Präsenz in ihrem Haus als nächstes an den Sohn heranzumachen.

Muhi

DE/IL 17, ab: 14.06., R: R. Castelnuovo & T. Elterman

Doku über einen palästinensischen Jungen, der sieben Jahre in einem israelischen Krankenhaus im Gaza­streifen gelebt hat.

Overboard

US 18, ab: 14.06., R: Rob Greenberg

Remake der 1987er-Komödien-Hits „Overboard: Ein Goldfisch fällt ins Wasser“. Anstelle von Gol­die Hawn gehen Anna Faris („Scary Movie 1-4“) und Eva Longoria an den Start.

Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes

US 18, ab: 14.06., R: W. Wenders

Spannendes Bio-Pic über den Papst und seine rigo­rosen Forderungen in Sachen Ökologie, sozialer Ge­rechtigkeit oder Konsumgesellschaft. Zudem beklagt der Pontifex die Vertuschung von sexuellem Miss­brauch in seiner Kirche.

www.uci-kinowelt.de/papst-franziskus-ein-mann-seines-wortes

Sternenjäger – Abenteuer Nachthimmel

DE 18, ab: 14.06., R: C. Schidlowski

Der Job eines Astrofotografen ist nicht einfach. Denn nur noch die entlegensten Ecken unserer Erde sind nicht künstlich beleuchtet. Um den Sternenhimmel, Meteoritenschauer oder Polarlichter zu fotografieren, muss man deshalb weit reisen. Diese Doku begleitet die Männer und Frauen bei der Arbeit ins australische Outback, die Schneewüste Nordkanadas oder auf ein 5.000 Meter hohes Bergplateau in Chile.

Vom Ende einer Geschichte

GB 17, ab: 14.06., R: R. Bastra

Britisches Drama um einen alten Herren, dem das Tagebuch des besten Freundes herbe Fehler in der eigenen Vergangenheit deutlich macht. Mit Jim Broadbent und Charlotte Rampling hochkarätig besetzt.

