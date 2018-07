KINOFILME AB 19.07.2018

18. Juli 2018

Hotel Transsylvanien 3 – Ein Monster Urlaub [3D]

US 18, ab: 19.07., R: G. Tartakovsky

Im dritten Teil der populären Trickfilm-Gruselkomödie gehen die Monster, Vampire und Geister auf eine gemeinsame Kreuzfahrt. Chaos und Turbulenzen sind natürlich vorprogrammiert. OKu

303

DE 18, ab: 19.07., R: H. Weingartner

Regie-Rebell Weingartner („Die fetten Jahre sind vorbei“) schickt in diesem Lovestory-Roadmovie ein Pärchen im alten Wohnmobil von Berlin nach Lissabon. Die beiden philosophieren, streiten, flirten während der gesamten Reise. Wie gut Plappern auf der Leinwand klappen kann, hat die „Before Sunrise“-Trilogie bestens bewiesen. Wie dort Julie Delpy und Ethan Hawke, überzeugen hier nun Mala Emde und Anton Spieker als quirlig sympathisches Duo der wahrhaftigen Art mit reichlich Wiedererkennungspotenzial. Beim Quatschen über Gott und die Welt und die letzten Fragen der Menschheit bleibt natürlich noch genügend Zeit zum Suchen und Finden der Liebe: Slow-Dating auf 2.500 Kilometer quer durch Europa. Ein kapitalismuskritischer Coup mit Kultfilm-Qualitäten.

DO

Könige der Welt

DE 18, ab: 19.07., R: C. von Brockhausen & T. Großpietsch

Doku über die deutsche Alternative-Rockband Pictures. Einige von ihnen waren Anfang der 00er mit Union Youth für kurze Zeit bereits veritable Rockstars.

Landrauschen

DE 17, ab: 19.07., R: L. Miller

LesbenDrama aus der schwäbischen Provinz. Das ganze Dorf hat mitgespielt, das Geld kam von Crowdfunding. Beim Max Ophüls-Festival gab es für so viel Unbekümmertheit den Publikumspreis.

DO

Mamma Mia! Here We Go Again

US 18, ab: 19.07., R: O. Parker

Fortsetzung der Musical-Liebeskomödie mit Meryl Streep und Amanda Seyfried. Natürlich erlebt das Mutter/Tochter-Team seine romantischen Irrungen und Wirrungen wieder begleitet von zahlreichen, unsterblichen ABBA-Hits. Neu im Ensemble ist Cher als Oma.

Sicario 2

US 18, ab: 19.07., R: S. Sollima

Hier kommt die Fortsetzung eines der besten, intensivsten Thriller der letzten zehn Jahre. Erneut sind Josh Brolin und Benicio Del Toro im Auftrag der US-Regierung im Grenzland zwischen Arizona und Mexiko unterwegs. Im Kampf gegen die mächtigen, ultragewalttätigen Drogenkartelle haben sie allerdings eine neue Taktik entwickelt: Sie versuchen die Gangster gegeneinander auszuspielen und einen tödlichen Krieg zwischen den Organisationen vom Zaun zu brechen. Auslöser soll die von den beiden Ermittlern fingierte Entführung der Teenager-Tochter (Isabela Moner) eines der Bosse sein…

Nico 1988

IT/BE 18, ab: 18.07., R: S. Nicchiarelli

Das Biopic über die deutsche Rock-Sängerin und Model-Ikone Christa Päffgen alias Nico beschränkt sich auf die späten Momente ihrer Karriere. Ihre Jahre in New York, als Protegée von Andy Warhol und Mitglied der legen­dären Velvet Underground wird nur verbal gestreift. Eine gute Entscheidung, denn diese Zeit ist ja sattsam bekannt. Die Dänin Trine Dyrholm spielt die teils desillusionierte, dann doch wieder schwer engagierte, alternde Kün­stlerin mit großem Engagement.

