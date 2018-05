OXMOX Film-Starts der Woche

30. Mai 2018

Letztendlich sind wir dem Universum egal

US 18, ab: 31.05., R: M. Sucsy

Die 16-jährige Rhiannon (Angourie Rice) ist verliebt. So schön, wie normal. Doch dummerweise liebt sie keinen normalen Menschen, sondern eine Seele nam­ens „A“, die jeden Tag in einem anderen Körper – Junge oder Mädchen – aufwacht. Eine echte Heraus­forderung, die Rhiannon früher oder später vor eine schwierige Entscheidung stellen wird. Was seltsam und abgehoben klingt, ist einer der besten Filme für „junge Erwachsene“ seit Jahren.

♥♥♥♥♥

Tully

US 18, ab: 31.05., R: J. Reitman

Dramedy um eine Frau (Charlize Theron), die zum dritten Mal Mutter wird und unter dem Stress, den diese Situation mit sich bringt, zusammenzubrechen droht. Night-Nanny (Mackenzie Davis) wird eine echte Freundin.

♥♥♥♥

Feinde – Hostiles

US 18, ab: 31.05., R: S. Cooper

1892 im amerikanischen Westen: Als Soldat hat Captain Blocker (Christian Bale) hunderte Indi­aner abgeschlachtet. Bevor Blocker in den Ruhe­stand geht, zwingt sein Vorgesetzter ihn als letzten Auftrag einen sterbenden, alten Cheyenne-Häupt­ling (Wes Studi aus „Geronimo“) und seine Fa­milie zurück in die alte Heimat zu geleiten. Die angespannte Situation der Reisegruppe wird noch intensiver, als die nicht nur mit den weißen Siedlern, sondern auch mit den Cheyenne verfeindeten Ko­mantschen angreifen … Der beste Western seit Clint Eastwoods “Unforgiven” (1992) ist ein exzellent besetzter und nahezu perfekt geschrie­bener, spannender Thriller, sowie ein auch aktuell relevanter Aufruf zu Toleranz, Verständigung und Vergebung.

♥♥♥♥♥♥

Guardians Of The Earth

DE/AT 17, ab: 31.05., R: F.A. Malinowski & H. Schwarze

Doku über die UN-Klimaverhandlungen von 2015.

Hellraiser – Das Tor zur Hölle

Wiederaufführung des Horrorklassikers von 1987. ♥♥♥♥

Ittefaq – Es geschah eines Nachts

IN 18, ab: 31.05., R: A. Chopra

Ein spannender Thriller aus Indien. ♥♥♥♥

Kinders

AT 18, ab: 31.05., R:

Doku über ein Musikförderprojekt für Kinder.

Augenblicke: Gesichter einer Reise

FR 17, ab: 31.05., R: A. Varda

Doku-Reise durchs ländliche Frankreich.

Avengers: Infinity War [3D]

Der Blockbuster des Jahres?! ♥♥♥♥

Back For Good

DE 17, ab: 31.05., R: M. Spengler

Nerviges Comedy-Drama um ein abgehalftertes Re­ality-TV-Sternchen (Kim Riedle). ♥♥

Finding Your Feet

GB 17, ab: 31.05., R: R. Loncraine

Solide gemachte Seniorenkomödie aus England. ♥♥♥♥

Figlia mia

IT/CH/DE 18, ab: 31.05., R: L. Bispuri

Drama um ein zehnjähriges Mädchen aus Sardinien, die die Insel mit ihrem Pferd, ihrem Hund und einer eigenwilligen Nachbarin entdeckt …

♥♥♥♥

Zwei im falschen Film

DE 18, ab: 31.05., R: L. Lackmann Popescu

Versuchter Beziehungs-Reload. ♥♥

Usedom – Der freie Blick aufs Meer

DE 17, ab: 31.05., R: H. Brinkmann

Doku über der zur Hälfte deutschen bzw. polnischen Ostsee­insel. ♥♥♥♥

