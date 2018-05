OXMOX Film-Tipps der Woche

23. Mai 2018

Eleanore & Colette

DE 18, ab: 24.05., R: B. August

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank gibt in dieser wahren Geschichte eine resolute An­wältin mit großem Herz, die eine fragile Patientin aus der Psychiatrie rettet – gespielt von der britischen Leinwand-Allzweckwaffe Helena Bon-ham Carter. Konventionelles Herz-Schmerz-Drama, das durch die erstklassige Besetzung punktet. DO ♥♥♥♥

Euphoria

SE/DE 17, ab: 24.05., R: L. Langseth

Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander („Tomb Rai­der“) und Bond-Girl Eva Green spielen entfremdete Schwestern. Allerdings ist eine von ihnen todkrank und will die andere davon überzeugen mit ihr in eine Sterbehilfe-Klinik ein­zuziehen … ♥♥♥

The Happy Prince

DE 18, ab: 24.05., R: R. Everett

Dem Leben des Exzentrikers Oscar Wilde widmete Rupert Everett (58) bereits etliche Theater-Insze­nierungen. Da lag es nahe, dass sich sein Regiedebüt ebenfalls um den schwulen Dichter drehen sollte. Weil er erst in Bayern Subventions-Asyl fand, wurde unter blauweißem Himmel gedreht. DO ♥♥♥♥

In den Gängen

DE 18, ab: 24.05., R: R: T. Stuber

Ein Stuber mit Franz Rogowski und Sandra Hüller! Die minimalistische, zugleich märchenhafte Love­story handelt von einem schüchternen Staplerfahrer im Großmarkt, der seine Kollegin von der Süßwaren-Abteilung anhimmelt. Eine aussichtslose Sache, bis der wortkarge Chef der Getränkeabteilung mit dezen­tem Rat weiterhilft. Bald fiebert die ganze Beleg­schaft bei dieser Liebesgeschichte mit. Liebenswerte Figuren. Großartige Darsteller. Einfallsreiche Regie. Umwerfende Dialoge. Poetische Momente. So ent­steht im Mikrokosmos Großmarkt einer der bewegen­d­sten deutschen Filme der letzten Jahre. DO ♥♥♥♥♥♥

Der letzte Dalai Lama?

US 16, ab: 24.05., R: M. Lemle

Doku über Tenzin Gyatso, dem mittlerweile 82-jährigen Oberhaupt des tibe­tanischen Buddhismus. Seit 1959 der Aufstand der Tibeter gegen China ausbrach, lebt er im Exil.

Luis & die Aliens [3D]

DE/DK 18, ab: 24.05., R: W. & C. Lauenstein

Ein toll animiertes Trickabenteuer um den elfjährigen Luis. Seine Mutter ist gestorben, sein Vater ein ver­schro­bener Wissenschaftler, der ihn kaum wahrnimmt, und in der Schule findet er ebenfalls keinen Anschluss. Das ändert sich, als Luis Zeuge eines UFO-Absturzes wird und die drei schrillen Insassen näher kennen­lernt… Eine tolle Story mit viel Witz. ♥♥♥♥♥

Solo: A Star Wars Story [3D]

US 18, ab: 24.05., R:

Nach dem grandiosen „Rogue One“ kommt hier endlich die zweite, von der großen Handlung los­gelöste und in sich abgeschlossene Geschichte im ­Rahmen des „Star Wars“-Universums. Dieses Mal geht es um den jungen Han Solo (Alden Ehr­enreich) und seinen Wookie-Co-Piloten Chew­bacca sowie Lando Calrissian (Donald Glover) bevor sie sich der Rebellion anschlossen.

Sympathisanten

DE 18, ab: 24.05., R: F. Moeller

40 Jahre nach dem Beginn des „Deutschen Herb­stes“ versucht die Doku die Beziehung zwischen Künstlern beziehungsweise Intellektuellen und der RAF im Rahmen des aufgeheizten Gesellschafts­klimas der späten 70er zu porträtieren.

Zentralflughafen THF

DE/FR/BR 18, ab: 24.05., R: K. Ainouz

Auf dem Gelände des 2008 geschlossenen Berliner Flug­hafens Tempelhof leben in sieben riesigen Han­gars Flüchtlinge in Notunterkünften. Während sie von einem neuen Leben in Deutschland träumen, bereiten sich vor ihren Augen tausende Einwohner der Stadt auf einen Marathon vor oder Grillen mit Freunden. Eine Doku der Gegensätze. ♥♥♥♥

Ein Leben

FR/BE 16, ab: 24.05., R: S. Brizé

Behäbiges Drama um eine junge Frau im 19. Jahr­hundert. ♥♥♥

Wunder der Wirklichkeit

DE 17, ab: 24.05., R: T. Frickel

Doku. 1991er-Flugzeugabsturz mit Kamerateam an Bord.

