OXMOX Film-Tipps der Woche

2. Mai 2018

7 Tage in Entebbe

GB 18, ab: 03.05., R: J. Padilha

1976 entführt eine Gr­u­ppe Deu­tscher und Palästinenser eine Air-Fra­nce-Masch­ine nach Uganda. Die Geiseln an Bord sollen gegen palästi­nen­sische Gefangene in Is­rael ausgetauscht wer­den.

♥♥♥♥♥

Familiye

DE 18, ab: 03.05., R: K. Sarikaya

Drei Brüder versuchen im Kiez von Berlin zu über­leben. Das Spielfilmdebüt überzeugt mit charis­ma­tischen Darstellern samt atmosphärisch starken Schw­arzweißbildern. Moritz Bleibtreu ist als Produzent an Bord. DO

♥♥♥♥

Rara – Meine Eltern sind irgendwie anders

AR/CL 16, ab: 03.05., R: P. San Martín

Die Eltern der kleine Sara und ihrer jüngeren Schwester haben sich getrennt. Seitdem leben die Mädchen bei ihrer Mutter und ihrer Leben­s­ge­fährtin. Im noch immer erzkatholischen Süd­ame­rika keine einfache Situation für die Kinder…

♥♥♥♥

Reggae Boyz

DE 18, ab: 03.05., R: T. Schauder

Diese Doku begleitet die jamaikanische Fußball­nationalmannschaft und ihren deutschen Trainer Winnie Schäfer während der Qualifikation zur WM 2018. Das Team wurde zwar letzter in seiner Gruppe und schaffte es entsprechend nicht nach Russland. Dabei hatten sie aber wenigstens jede Menge Spaß.

Gutland

DE/LU 17, ab: 03.05., R: G. Van Maele

Mystery-Thriller um einen deut­schen Kleinkri­minellen, der in einem Dorf in Lux­emburg unter­taucht. Nur um bald zu merken, dass auch hier nicht alles so beschaulich, schön und harm­los ist. Der Film lebt von seiner wunderbar düsteren Atmos­phäre und der erstklassigen Besetzung mit Fre­derick Lau, Pit Bukowski sowie Vicky Krieps.

♥♥♥♥

Meister der Träume

DE/FR 17, ab: 03.05., R: S. Kronlund

Dokumentarfilm über Schauspieler, Regisseur und Produzent Salim Shaheen, Afghanistans beliebtesten Filmemacher. 109 Filme hat er schon gedreht und bei den Dreharbeiten zu seinem 110. begleitete ihn die Regisseurin Sonia Kronlund für ihre Dokumentation „Meister der Träume“ mit der Kamera. Shaheen ist der Held seines von Krieg und Terror gebeutelten Lan­des. Doch er machte sich nicht nur Freunde mit seiner Arbeit. Die sowjetische Besatzung, die Taliban und die von Traditionen und Verboten geprägte Ge­sellschaft haben ihn gelehrt, dass es immer ein Draht­seilakt ist, in Afghanistan als Filmschaffender zu ar­beiten.

♥♥♥♥

No Way Out – Gegen die Flammen

US 17, ab: 03.05., R: J. Kosinski

Aufwändig gemachter Katastrophenfilm um einen Trupp Feuerwehrmänner (u. a. Josh Brolin, Miles Teller, Taylor Kitsch), die einen Steppenbrand im US-Südwesten bekämpfen. Die Story basiert auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahre 2013. Abgesehen von ein paar überflüssigen Kitschmomenten, gibt es hier viele atemberaubende Bilder und gute Darsteller zu genießen.

♥♥♥♥

Sherlock Gnomes [3D]

US 18, ab: 03.05., R: j. Stevenson

Größtenteils langweilendes Crossover aus „Sher­lock Holmes“ und „Romeo & Julia“ mit ani­mier­ten Gartenzwergen.

♥♥

Solange ich atme

Berührende Liebesgeschichte. ♥♥♥♥

Steig. Nicht. Aus.

Action-Kracher mit Wotan Wilke Möhring. ♥♥♥

Therapie für Gangster

DE 18, ab: 03.05., R: S. Swobodnik

Alltag in deutschen Gefängnissen mit Suchtkranken.

Transit

Intensives Melodram. ♥♥♥♥♥

Herrliche Zeiten

DE 18, ab: 03.05., R: O. Roehler

Missglückte Satire/Dramedy mit Katja Riemann.

♥♥

Monika Hauser – Ein Porträt

DE 18, ab: 03.05., R: E. Oberkofler

Die Schweizerin gründete medi­ca mondiale für kriegstrauma­tisierten Frauen.

Morgen ist Schluss

IT 14, ab: 03.05., R: S. Sibilia

„Breaking Bad” für Arme? Komödie. ♥♥

Maybe, Baby

DE/AT 17, ab: 03.05., R: J. Becker

Low-Budget-Dramedy um Bezieh­ungskiste.

Rewind

DE 17, ab: 03.05., R: J. Sievert

SciFi-Krimi mit Chip im Kopf.

Roman J. Israel, Esq.

Denzel Washington als idealistischer Anwalt.

♥♥♥

Die Sanfte

RU/DE 18, ab: 03.05., R: S. Loznitsa

Eine Frau sucht ihren Ehemann im russischen Knast.

Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?

DE 18, ab: 03.05., R: K. Polte

Das läuft sonst noch…

Bauhaus 100: Doku über die 1919 gegründete Bauhaus-Bewegung.

Beautiful Day: Brillantes Thriller-Drama. ♥♥♥♥♥♥

Djam: Freundschaft zwischen zwei jungen Frauen. ♥♥♥

Draußen in meinem Kopf: Drama mit einem Todkranken und seinem Pfleger. ♥♥♥♥

Early Man – Steinzeit bereit: Witziger Steinzeit-Animationsfilm. ♥♥♥♥♥

Eldorado: Doku zur Flüchtlingssituation in Europa. ♥♥♥♥♥

Das etruskische Lächeln: Herzerwärmendes Vater/Sohn Drama. ♥♥♥♥

Film Stars Don’t Die In Liverpool: Alt/Jung-Liebesdrama. ♥♥♥♥

Ghost Stories: Gruseldrama mit Comedy-Elementen. ♥♥♥♥♥

Ghostland, FR/CA 18, ab: 05.04., R: P. Laugier: Hochspannendes Horror-Highlight und „OXMOX Film des Monats“ 04/18. ♥♥♥♥♥

Grain: Toughes Endzeitdrama. ♥♥♥♥

Gringo: Crime-Comedy à la Tarantino. ♥♥♥♥

Lady Bird: Berührende Story übers Erwachsenwerden. ♥♥♥♥♥

Madame Aurora und der Duft von Frühling: Turbulente, sympathisch-witzige Dramedy. ♥♥♥♥

Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums: Amüsante Komödie für Kinder und Eltern. ♥♥♥♥

Die Pariserin: Auftrag Baskenland: Mittelmäßig witzige Komödie aus Frankreich. ♥♥♥

Pawo: Aufwändig gedrehtes Drama aus Tibet.

A Quiet Place: Beängstigend intensiver Gruselfilm. ♥♥♥♥♥

Ready Player One [3D]: Cyber-Blockbuster von Steven Spielberg. ♥♥♥♥

Solange ich atme: Berührende Liebesgeschichte. ♥♥♥♥

Steig. Nicht. Aus.: Action-Kracher mit Wotan Wilke Möhring. ♥♥♥

Transit: Intensives Melodram. ♥♥♥♥♥

Die Wunderübung: Allzu durchschaubare Kammerspiel-Komödie. ♥♥

Das Zeiträtsel [3D]: Mit Computer-Effekten überfrachteter Disney. ♥♥