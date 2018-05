OXMOX präsentiert: Rocky Horror Show 15.-17.06., Mehr! Theater

12. Mai 2018

Zeit für die größte Party und den unartigsten Spaß der Musical-Geschichte – inszeniert unter dem Augenmerk des Schöpfers Richard O’­Brien. In zahlreichen Tourneestädten – auch Hamburg – übernimmt der Schauspieler Sky du Mont die Rolle des Erzählers. Mit scham­losem Tempo, unerhörtem Glamour und jeder Menge Sexappeal kommt RICHARD O’­BRIEN’S ROCKY HORROR SHOW nach u. a. Deutschland zurück. Sobald die eb­en­so witzige wie schrille Story um das junge, biedere Paar Brad Majors und Janet Weiss und den diabolischen Außerirdischen Dr. Frau­nk’n’Furter ihren Lauf nimmt, steigt das Pub­likum ohne Rücksicht auf gute Sitten in die Ge­schichte ein und macht einfach mit. Auch im Theater darf gerufen, gebuht und mit Lichtern geschwenkt werden, was das Zeug hält!

