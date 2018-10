6. Oktober 2018

Der Grundsteinkeller des Rathauses verwandelt sich in ein Gruselkabinett. Bei Halloweens next Shockmodel können diejenigen mit dem kreativsten Kostüm ein iPhone und andere tolle Preise gewinnen. An der Blutbar und in den Tanzgruften wird u.a. zur Musik von Kai Schwarz gefeiert. Tickets gibt’s im VVK für 17€, AK 22€.

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]