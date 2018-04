OXMOX präsentiert: Discomove 19.05., Harburger Binnenhafen

30. April 2018

Der größte Discotrip Deutschlands geht am in die nächste Runde! Verrückte Kleider, grelle Kostüme und Perücken, bunte Trucks und vor allem mitreißende Musik aus den 70er und 80er Jahren warten auf die Besucher. Die Musik­trucks ziehen ab 15.00 Uhr mit einer tanzenden Partymenge um den Harburger Binnenhafen. Die Strecke verläuft vom Kanalplatz Blohm­straße Seehafenbrücke, Schellerdamm, Veri­tas­kai wieder zurück zum Kanalplatz. Die Streckenlänge beträgt 1,5 km, und wird ins­gesamt 3 Mal gefahren. Drei Stunden wird zu den größten Hits der Disco-Ära getanzt und gefeiert. Aus den Lautsprechern tönen Songs von Boney M., Village People, Abba oder den Bee Gees. Die Aftermove-Party startet dann ab 19 Uhr auf dem Kanalplatz. Der Eintritt zum Festivalgelände ist in diesem Jahr komplett frei.