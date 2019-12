OXMOX präsentiert: WE WILL ROCK YOU! 

25.01., ab 22Uhr, Nochtspeicher, 9 €

Neues Jahr, neuer Tag, neue Location: Die von ROCK ANTENNE Hamburg präsentierte „Alternative- und Classic Rock-Party“ HAMBURG ROCKS zieht um und rockt erstmalig den Kiez. Am Samstag, den 25. Januar 2020 wird mit den Resident DJs Christian Skott aka Skotty und Frank Eichstädt im Nochtspeicher gefeiert. Zukünftig werden auch alle weiteren Partys immer samstags stattfinden.

„When The Sun Goes Down“ ist wieder was im Bush in der Hamburger Rock-Szene!

Man nehme eine gute Portion Red Hot Chili Peppers, dazu einen Korn und niemand fragt sich mehr: „Should I Stay Or Should I Go?“. Denn „Sex Is On Fire“ in a „Paradise City“ called Hamburg. „Hand In Hand“ geht’s mit der U2 in Richtung „Last Resort“, dem Hamburger Nochtspeicher. Die DOORS sind geöffnet und auf dem Dancefloor, auf dem eine „Rock & Roll Queen“ und „Two Princes“ sich endlich mal wieder „Alive“ fühlen, ist eine eventuelle „Midlife Crises“ schnell vergessen. Bei einem heftigen „Thunderstruck“, einem „Firestarter“ und einem fetten „Bombtrack“, bei dem jemand euphorisch eine „Red Flag“ schwenkt, riecht es nach „Teen Spirit“ und niemand denkt mehr: „What’s My Age Again?“. Im Club angekommen und sofort von der Muse geküsst, freuen sich auch „Mr. Brightside“ & „Mrs. Jones“, dass dieser „Temple Of Love“ garantiert nicht ihre „Last Nite“ bei HAMBURG ROCKS sein wird. In der Nähe des DJ-Pults fragt sich ein „Lonely Boy“, ob er den „Engel“ schräg gegenüber nicht einfach „Are You Gonna Be My Girl?“ fragen soll, doch er fühlt sich wie ein „Loser“, denn er findet nicht den Mut, da er glaubt: „She Hates Me“. Als die „Hells Bells“ im Club erklingen, naht „The Bitter End“, doch die nächste HAMBURG ROCKS steht schon in den Startlöchern. „You Gotta Fight For Your Right – To Paaaaaaarty!!!“

Musik: METALLICA – RAGE AGAINST THE MACHINE – NIRVANA – THE CURE – VOLBEAT – GREEN DAY – THE DOORS – BEATSTEAKS – RED HOT CHILI PEPPERS – KORN – AC/DC – MUSE – LINKIN PARK – KINGS OF LEON – PEARL JAM – U2 – LED ZEPPELIN – LIMP BIZKIT – WEEZER – PAPA ROACH – THE CLASH – R.E.M. – OASIS – PIXIES – QUEENS OF THE STONE AGE – FOO FIGHTERS – BLINK 182 – BILLY TALENT u. v. m.