OXMOX presents Schlagermove 13.+14.07., u. a. Heiligengeistfeld

28. Juni 2018

Der Schlager feiert in den letzten Jahren sein Revival und mit ihm Deutschlands größtes Schlagerfestival. Kramt eure bunten Perücken, Herzchenbrillen und Blumenket­ten raus und ab geht’s auf die Reeperbahn! WarmUp Party am Freitag sowie der Move am Samstag sind kostenlos, Tickets für die Aftermove Party am Samstag auf dem Heiligengeistfeld bekommt ihr für 16,90€. OXMOX verlost begehrte Truck-Plätze. Stichwort: Schlagermove an gewinne@oxmoxhh.de