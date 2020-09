Reeperbahn-Festival vom 16. bis 20. September

Ob politische Haltung in allen Bereichen des künstlerischen Schaffens, Geschlechtergleichstellung, neue Konsumgewohnheiten durch veränderte Mediennutzung oder die spannendsten neuen Bands und Künstler*innen von morgen – das Reeperbahn Festival ist stets Spiegelbild des Zeitgeists und der aktuellen Herausforderungen für die Musikwelt. Darüber hinaus werden hier Trends der Zukunft gemacht und diskutiert. Das wird in diesem Jahr erneut so sein, allerdings unter den Vorzeichen einer pandemiegerechten Umsetzung. Hiermit rückt das Reeperbahn Festival die Bedeutung der aktuellen Krise für die gesamte Musiklandschaft in den Fokus. Exemplarisch und praktisch nähert sich das Reeperbahn Festival den existentiellen Fragen, mit denen Kulturwirtschaft, Live-EntertainmentBranche, viele junge Bands und Künstler*innen sowie die Spielstätte und Besucher*innen aktuell und auf absehbare Zeit konfrontiert sind. Über vier Tage wird real erlebbar, unter welchen Bedingungen Kulturveranstaltungen derzeit umgesetzt werden können. Wichtig ist dabei der Hinweis, dass die Gesundheit unserer Besucher*innen und aller Mitwirkenden dabei immer an erster Stelle steht. Vor diesem Hintergrund wird das Reeperbahn Festival 2020 zu einer Hybrid-Veranstaltung, die Präsenzprogramm und digitale Angebote vereint. Der unabdingbaren Verringerung der Live-Konzerte steht somit ein massiv erweitertes digitales Angebot gegenüber, das auch all denjenigen, die nicht vor Ort sein können, mit Live-Streams und Video-On-DemandOptionen so viele Möglichkeiten wie nie zuvor bietet, das Reeperbahn Festival virtuell zu erleben. Das Konzert-, Kunst-, Word- und Film- und Discourse-Programm findet nach wie vor in den Spielstätten rund um St. Pauli statt, während das Programmangebot für die Fachbesucher*innen in den virtuellen Raum verlegt wird. Das digitale Programm für Fachbesucher*innen sorgt mit Talks, Sessions, Masterclasses und Panels aus drei Live-Studios sowie zahlreichen Möglichkeiten zur digitalen Vernetzung und digitalen Events wie den VIA – VUT Indie Awards dafür, dass die Musikwelt auch im virtuellen Raum in regem Austausch bleibt. Auf diese Weise ist das Reeperbahn Festival auch im pandemiegerechten Rahmen ein zukunftsweisendes Ereignis für die Musik sowie Entstehungsort gesellschaftlicher Veränderung. In dem pandemiegerechten Durchführungs-Szenario des Reeperbahn Festivals 2020 werden vom 16.-19. September täglich bis zu 2.300 Besucher*innen vor Ort erwartet. Das Präsenzangebot setzt sich aus ca. 120 Konzerten, sowie rund 40 Programmpunkten aus den Bereichen Arts, Word, Film und Discourse zusammen.