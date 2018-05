Samstag, 19. Mai Cigarettes After Sex, Gruenspan

16. Mai 2018

2017 veröffentlichte die Ambient-Pop-Band aus Texas ihr gleichnamiges Debütalbum. Als Chillwave könnte man den Sound bezeichnen, den die Musiker um den androgyn wirkenden Sänger Greg Gonzalez aus den Boxen zaubern.

Weitere Highlights:

Fool’s Paradise, BarRock

Die dänischen OXMOX-BANDCONTEST Gewinner haben sich in Hamburg eine treue Fan-Gemeinde erspielt. Detlef Kapteina (Ges., Git.), Anja Munkholm (Ges., Key.), Bjørn Egeskjold (B., Ges., Git.) und Thomas Raabe (Dr.) präsentieren symphonischen Rock, der u. a. Pink Floyd-Fans gefallen dürfte. Welcome to „The Magic Universe of Fool’s Paradise”, supported by Ian Robinson.

Sie singen wieder: The Kelly Family, Freilichtbühne Bad Segeberg, ab 49,50 €

Die Speerspitze des L.A. Punk: The Generators, Monkeys Music Club, ab 16,75 €