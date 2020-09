Heute: Stoppok+Worthy im Landhaus Walter

Die Festival-Saison ist eröffnet.

Vom 18. bis zum 20. September findet mitten im Stadtpark, auf dem 4000m2 Außengelände des

Eventcenter Hamburg (Landhaus Walter), das Downtown Open Air Festival statt. An drei Tagen

erwarten Euch fantastische Künstler. Mit dabei sind Ray Wilson, Henrik Frischlader, Stoppok, Big

Daddy Wilson und viele mehr.

WICHTIG! Die Sicherheit beziehungsweise Gesundheit von uns allen ist und bleibt das wichtigste.

Deshalb haben wir die Anzahl der Tickets stark limitiert. Wir wollen jedem Gast mindestens den

vorgeschriebenen Freiraum gewährleisten. Jeder wird einen Sitzplatz haben, Security-Kräfte

unterstützen am Einlass und auf dem Gelände unser Team. Deshalb kümmert Euch lieber zu früh

als zu spät um Euer Ticket. Haltet Euch bitte an die behördlich vorgeschriebenen Corona-

Verhaltensregeln. Diese findet Ihr auf unserer Website, bei Facebook und direkt auf dem Gelände.

Das Downtown Team hat mit Unterstützung der Hamburger Kultur getüftelt und geplant,

geschraubt und verkabelt. Neben den wöchentlichen Open Air Konzerten Freitags und Sonntags,

soll dieses Festival nach langer Durststrecke endlich wieder unsere Ohren zum klingen bringen.

Wir sind ausgehungert. Wir brauchen gute Mucke. Dringend. Ihr auch?

Online-Tickets zu den einzelnen Festivaltagen findet Ihr unter:

https://www.eventim.de/eventseries/downtown-open-air-festival-2670791/ Und zu ermäßigten

Preisen bei uns im Biergarten ab dem 09.09.2020.

Mehr Infos zum Festival findet Ihr auf der Website

http://www.eventcenter-hamburg.de/