17. März 2018

Aleida Guevara

Warum Che`s Tochter Aleida dafür kämpft, sein Image als idealistischer Revolutionär zu erhalten. 45 Jahre nach dem Tod Che Guevaras spricht seine Tochter Aleida geb. 19.11.1960, arbeitete als Kinderärztin in Angola, Ecuador, Nicaragua und heute im William Soler Kinderspital/Kuba. Sie hat die Augen ihres Vaters; den Blick. welcher so prägend für das 20. Jahrhundert war. Sie hat auch sein tiefes Verständnis für soziale Gerechtigkeit geerbt, Dr. Aleida Guevara musste ihren „Papi“ immer mit der ganzen Welt teilen.

Während sie sich an den Postern, den Flaggen, 3 Postkarten, Graffitis und T—Shirts nicht stört, versuchen Frau Guevara und ihre Familie gegen „respektlose“ Verwendungen des wohlbekanntesten Fotos ihres Vaters, geschossen von Alberto Korda im Jahre 1960, vorzugehen Das nicht einfach, da es das meist reproduzierte Motiv der Welt ist.

„Es ist nicht ganz einfach, wir wollen keine Kontrolle über die Verwendungsrechte dieses Motivs haben, oder Geld damit machen, aber es ist Schwer für uns, wenn es missbraucht wird, “ Dr. Guevara lächelt. „Manchmal wissen die Leute wofür es steht, manchmal auch nicht. Ich denke, es wird meistens richtig verwendet, als ein Symbol von Widerstand und gegen Unterdrückung. “

sie konnten es nicht verhindern, dass Che als Motiv auf einem Bikini erschien, aber der abstinente Che auf einer Wodkaflasche war ein Kampf, den die Familie mit Hilfe der „UK Cuba Solidarity Campaign“ fiir sich entscheiden konnte. Nächsten Monat ist der Fünfundvierzigste Jahrestag der Ermordung des Ernesto ,,Che“ Guevaras, dem Guerilla der die kubanische Revolution mitgeführt hat und da durch ein Symbol der Revolution wurde. Dieses Jahr ist auch der Fünfzigste Jahrestag ist US-Blockade, des immer noch währenden

Verkaufs-, Handels- und Reiseembargos, welches Kuba’s Wirtschaft ersticken soll. Auch geben die LSA Millionen für US-Propaganda im Radio und TV gegen Kuba aus. Dabei haben Kubaner eine Bildung auf Weltklasse-Niveau und einen hohen Gesundheitsstandard. Die Kindersterblichkeit ist gleich Null.

Aleida war Sieben, als Che in einem weit entfernten bolivischen Dorf durch eine Gruppe on CIA-Agenten ermordet wurde. Nur mit wagen Erinnerungen an ihren Vater, musste sie ihn durch seine Tagebücher und Erinnerungen anderer, allen voran dem Mann, den sie „Uncle“ nannte — Fidel Castro —. kennenlernen. „Fidel hat mir viele schöne Geschichten über meinen Vater erzählt, aber ich kann ihn nicht so viel fragen, da er immer noch sehr emotional wird, wenn er an Che denkt.

Mein Vater hatte zum Beispiel eine grausame Handschrift, sodass meine Mutter darum gebeten wurde, seine Tagebücher zu überschreiben. Als Fidel Castro zu uns nach Hause kam, um die Manuskripte abzuhalten, wusste meine Mutter, dass Raul und Fidel auch Tagebücher hatten, also sagte sie: „ Wenn es Informationen in den Tagebüchern gibt, die sich von euren unterscheiden, dann müsst ihr Che`s nehmen, da er nicht hier sein kann, um sich zu verteidigen.“ Raul wurde sehr wütend und sagte: „Nein, solang Fidel und ich leben, lebt auch Che. Er ist immer bei uns. “ Dann weinten sie. „ Wäre Che nicht in Bolivien gestorben, wäre er wohl in Argentinien gestorben, beim Versuch dort etwas zu verändern. “ Sagt sie. Vielleicht wäre Südamerika heute ein anderer Kontinent. Meine Mutter sagt immer, dass wir alle bessere Menschen geworden wären, wenn mein Vater noch leben würde. “ Che war Medizinstudent in Argentinien, als er, während einer Motorrad-Tour durch Lateinamerika 1952, all die Armut zu sehen bekam, die ihn so entrüstete. Er griff zunächst nach politischen Gedanken und dann zur Waffe, um sich der Revolution anzuschließen, die später Batistas bösartiges Regime überrumpelte. Es geschah damals, als die Mafia aus Kuba nach Miami flüchtete, dass sich ein tiefer Abgrund zwischen den beiden Nationen öffnete und sich von Präsident zu Präsident vertiefte. Obamas Versprechen, sich um die Kubanischen Angelegenheiten zu kümmern ist bisher nicht vorangekommen. „Wir hatten große Hoffnungen, aber wir sind enttäuscht von Obama, vielleicht ist die Situation sogar noch schlechter geworden.“ sagt Dr. Guevara. Sie glaubt, die Revolution in Lateinamerika köchelt weiter vor sich hin, wo die Lücke zwischen Arm und Reich immer größer wird. Sie gibt der grausamen, von den USA geleiteten Industrialisierung die Schuld, genau wie Che es tat.

„Die jetzige Wirtschaftskrise ist noch gefährlicher für Lateinamerika als jede andere zuvor. Es geht jetzt nicht mehr nur um 01, die USA wollen auch unser Wasser. Brasilien zerstört seinen Regenwald um Eisen abzubauen und Mexiko ist eine Müllkippe für unerwünschten Abfall geworden. Dieses Mal wird auch das Land zerstört sein.“

„Mein Vater kannte das Risiko, das er mit seinem Leben bezahlte. Natürlich war ich wütend, ohne Vater aufzuwachsen, aber meine Mutter sagte immer: „Liebe deinen Vater für das, was er war; ein Mann der tun musste was er tat. u Mein Vater starb, indem er seine Ideale verteidigte. Er stand zu dem was er tat, bis zur letzten Sekunde. Das bewundere ich. Sie sagt jedoch, sie hätte gern die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu diskutieren. „Als ich Sechs war; schickte er mir einen Brief Darin schrieb er, ich solle nett sein und meiner Mutter im Haushalt helfen. Das machte mich wütend, denn meinem einen Bruder schrieb er „Ich werde dich mit auf den Mond nehmen “ und dem anderen n Wir werden losziehen und den Imperialismus gemeinsam bekämpfen. Ich war verärgert — ich wollte auf den Mond. Und warum durfte ich nicht gegen den Imperialismus kämpfen? “ Dr. Guevara ist die Älteste von Che Guevaras Vier Kindern mit seiner zweiten Frau, Aleida. „ Wir hatten nicht das Privileg, als Ches Kinder aufzuwachsen Meine Kollegen wussten nicht,wer ich war; bis ich mich das erste Mal 1996 im kubanischen Fernsehen „zu Wort meldete. Doch es ist wichtig nicht weiter zu schweigen, da es Ungerechtigkeit gibt, die bekämpft werden muss. “

