OXMOX-Mitarbeiter-Poll 2018

12. Januar 2019

Wer hat gerockt, was hat geschockt? OXMOX hat das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Mit dem Ergebnis: Vieles war gut, manches war schle­cht. Aber: Es hätte schlimmer kommen können!

1. Beliebteste Hamburger Band/Interpret

2. Beliebteste deutsche Band/Interpret

3. Beliebteste Band/Interpret international

4. Beliebtester Newcomer

5. Beste Live-Location

6. CD des Jahres

7. Game des Jahres

8. Film des Jahres

9. Schauspieler des Jahres

10. Beliebtestes Kino

11. Coolster Club

12. Bestes Konzert/Party

13. Gemütlichstes Café

14. Leckerstes Restaurant

15. Beliebtester Radiosender

16. Unterhaltsamste TV-Sendung

17. Buch des Jahres

18. Bestes Theater

19. Beliebtestes Freizeitcenter

20. Highlight des Jahres

21. Aufreger des Jahres

Stefanie Ohl

1. Dendemann

2. AnnenMayKantereit

3. Foo Fighters

4. Yung Hurn

5. Open Air

6. Clueso – Handgepäck

7. Scrabble

8. Bohemian Rhapsody

9. Matthew McConaughey

10. Hansa-Filmstudio Bergedorf

11. TuS Dassendorf

12. HAMBURG-BANDCONTEST Finale

13. Zuhause

14. Via Vai

15. Rock Antenne

16. True Detective – Season 1

17. Takis Würger – Der Club

18. Politik

19. Wald & Elbe

20. Henry

Justine Stock

1. Dark Age

2. Annisokay

3. Slipknot, Muse, Queen

4. The Hunna

5. Trabrennbahn, Barclaycard Arena

6. Annisokay – Arms

7. Red Dead Redemption II

8. Bohemian Rhapsody

9. Rami Malek, Hugh Jackman

10. UCI Mundsburg

11. Werder Bremen

12. Muse – 23.09. – Docks

13. Café May

14. Eataliano, Taverna Ellas

15. Radio BOB

16. Modern Family, Shameless

17. Bruce Dickinson Autobiografie

18. Karl-Heinz Rummenigge & Uli Hoeneß

19. Weserstadion

20. Festivals & Urlaube

21. Handyklauendes Dreckspack [Hier Mittelfinger-Emoji einfügen]

Lucas Pietrapiana

2. Samsara Blues Experiment

3. Kikagaku Moyo

4. Khruangbin

5. Hafenklang

6. The Babe Rainbow – Double Rainbow

11. Uebel&Gefährlich

12. Kikagaku Moyo @ Hafenklang, 26.11.

13. Café Knallhart am Uni-Campus

14. Badshah

18. Thalia Theater

Andreas Arndt

1. Nils Wülker

2. Eigentlich Seven, ist aber eigentlich Schweizer

3. Pat Metheny

4. Mathias Heise – Quadrillion

5. Birdland

6. Ach, so viele!

8. Molly‘s Game

9. Sebastian Koch

10. Magazin

11. H1 Club & Lounge

12. Nils Wülker im Mojo Club

13. Die Wohnhalle im Hotel Vier Jahreszeiten (gerade zu Weihnachten)

14. Basil & Mars

15. NDR Info

16. Babylon Berlin

17. Joachim Meyerhoff – Die Zweisamkeit der Einzelgänger

18. Thalia

19. Mein Sofa

20. Das Leben!

21. Straßenbaustellen, Zweitereiheparker und immer wieder Trump

Maxine Luther

1. Olli Schulz

2. Donots, Kraftklub

3. Green Day

4. Weathers

5. Grosse Freiheit 36

6. Basement – Beside Myself

8. Game Night

10. Cinemaxx Dammtor

11. Thomas Read

12. Creeper, The Offspring, Madsen

13. Das Fahrrad-Café

15. Radio BOB

20. Hurricane Festival, Strand-Tage im Sommer

21. traditionelle Verspätung des HVV

Harry Schulz

1. Anthony Bauer Jr.

2. Revolverheld

3. Electric Light Orchestra

4. Claudius Mach

5. Kukuun

6. Jeff Lynne‘s ELO – Wembley Or Bust

7. Heimspiele vom FC St. Pauli und HSV

8. Bohemian Rhapsody

9. Vincent Kartheiser

10. Holi Kino

11. HALO

12. Billy Joel im Volksparkstadion

13. Cafe Stenzel Schulterblatt

14. Casa di Roma

15. Rock Antenne

16. Sat.1 Frühstücksfernsehen

17. Alexandra Reinwarth – Das Leben ist zu kurz für später

18. Thalia Theater Alstertor

19. Lütt‘n Grill

20. Mehr als eine warme Mahlzeit in der Fischauktionshalle

21. Ein Gepräch mit einer Trümmerfrau, die nach dem 2. Weltkrieg unsere Stadt mit aufgebaut hat und heute Pfandflachen sammelt um Lebensmittel für sich zu kaufen

Nasrin Abdul

1. Love Newkirk

2. Xavier Naidoo

3. Panic! At The Disco, SIA

4. Samra

5. Maria‘s Ballroom

6. Bushido – Mythos

7. Red Dead Redemption II

8. Klassentreffen 1.0

9. Til Schweiger

10. UCI Mundsburg

11. Freundlich + Kompetent, Docks

12. HAMBURG-BANDCONTEST

13. Café Türkis, Frau Möller

14. Schweinske St. Pauli, Alchamie Restaurant

15. NRJ

16. Galileo, Arte Doku

17. #KhabibTime

18. Deutsches Schauspielhaus

19. Beach Hamburg, Hansa Park, Hamburger Dom

20. OXMOX Fotograf und Helfer Hbf Majd Awad wird für sein ehrenamtliches Engagement von der Stadt Hamburg & dem Innensenator Andy Grote geehrt, UFC 229: Khabib vs. McGregor – Mixed Martial Arts Event in Nevada, Hamburg Harley Days

21. Der Echtpelz-Bommel-Trend und andere unnötige Accessoires mit Tierfell, Ferkel-Kastrationen ohne Betäubung, Vermeidbarer Plastikmüll

Claudia von Bihl

1. Midnight Prey

2. Die Krupps

3. Night Demon, Midnight

4. Andreas, Visigoth

5. Bambi galore, Hafenklang

6. Them – Manor Of The Se7en Gables

7. InDesign

8. Suspiria, Mandy

9. Jared Harris

10. Savoy

11. KIR, Monkeys

12. Then Comes Silence + Traitrs – Hafenklang, Night Demon – diverse, Interpol – Mehr! Theater

13. McDonald‘s

14. La Quesadilla

15. Radio BOB

16. The Terror

17. Sara Gran – The End Of The World

18. Imperial Theater

19. Meine Terrasse

20. You know who you are

21. Ich rege mich nicht auf

Michael Förster

1. The Rattles

2. Udo Lindenberg

3. AC/DC

4. Max Giesinger

5. Adventure Golf auf Fehmarn

8. Man lernt nie aus

9. Robert de Niro

10. Geesthacht

12. The Sweet

13.Zum Bäcker in Blankenese

14. Daniel Wischer

15. Radio BOB

16. Bares für Rares

17. Dan Brown – Origin

18. Komödie Winterhuder Fährhaus

20. Silvester am Hafen

21. Donald Trump (Trumpel)

Jul Kula

1. Janina Rockt

2. K.I.Z.

3. Scott Bradlee‘s Postmodern Jukebox

4. Spnnnk

5. Freundlich + Kompetent

6. Franzi Kusche – Frei Nach Schnauze

7. Red Dead Redemption II

8. The Alienist – Die Einkreisung

9. Daniel Brühl

10. Magazin

11. Prinzenbar

12. Foo Fighters – Trabrennbahn

13. ElbBarista

14. Mozart Stuben

15. Nur im Auto und dann Deutschlandfunk

16. Die geheimnisvolle Welt der Kinder

17. How to live with a huge penis

18. Hansa Theater

19. Die Couch

20. Meine Hochzeit in Dänemark mit Überraschungsgästen

21. Instrumentalisierung der Tötung von Daniel H. für Rechte Hetze in Chemnitz

Leo (Docks)

1. Fünf Sterne deluxe

2. Fünf Sterne deluxe

3. Mando Diao

4. Nina Hepburn

5. Docks

6. Fünf Sterne deluxe – Flash

7. Vertellis

8. Aus Dem Nichts

9. Jürgen Vogel

10. Passage Kino Hamburg

11. Ziegelsaal

12. Boris Brejcha

13. Mother‘s Fine Coffee

14. Hidden Kitchen

15. NDR 90,3

16. Hindafing

17. Er ist wieder da

19. Kleines Horrorhaus

20. Pantophobia – Ein Gast verlässt schreiend das Docks, da es zu gruselig ist!

21. Die Nachbarn des Docks und der Prinzenbar

Roxy Schulz

1. Käptn Kaos Club

2. Panther

3. Rolling Stones, NIN, Steve Winwood

4. Sir Sly (Anspieltipp: „High“)

5. Grosse Freiheit 36

6. Stone Temple Pilots, The Hunna – Dare

7. Toon Blast

8. A Star Is Born

9. Skeet Ulrich

10. UCI Wandsbek

11. H1 Club & Lounge

12. HAMBURG-BANDCONTEST Finale

13. Schachcafé

14. ROK – Rock Our Kitchen, Mama Trattoria

15. Spotify

16. Queen Of The South, Last Week Tonight

17. Charles Waldemar – Yoga

18. First Stage Theater

19. Wald

20. Käpt‘n Kaos bei den Harley Days

21. Menschen

Heidi Aus Bergen

1. Biggs B Sonic

2. Christian Steifen

11. 99 Starclub Lübeck

12. Werner – Das Rennen

14. AHOI

15. Rock Antenne Hamburg

Lisa-Marie Schürmann

1. Extrawelt

2. Oliver Koletzki

3. The Blaze

4. Bicep

5. Fusion Festival

10. Passage

11. Waagenbau

12. viele schöne Open Airs im Sommer

13. Café Katzentempel

14. Köz Urfa

16. American Vandal

20. Warmer Sommer und Herbst

Toni Gunner

1. Endseeker

2. Rammstein

3. Amorphis

4. Zeal & Ardor

5. Markthalle

6. Aborrence – Megalohydrothalassophobic

8. A Quiet Place

10. Savoy

16. Der Tatortreiniger

20. Löwen streicheln

Hejdi Kebo

1. Samy Deluxe

2. Xavier Naidoo

3. Rihanna

9. Edin Hasanovic

10. UCI Wandsbek

13. Bar Celona

14. Jim Block

15. Energy

19. Beach Center Hamburg

20. Urlaub + private Ereignisse

Oliver Kube

1. Ohrenfeindt, Peter Heppner

2. Peter Heppner, Ohrenfeindt

3. Led Zeppelin

6. Clutch – Book Of Bad Decisions

8. The Guilty

9. Jakob Cedergren

10. Abaton, Savoy, Passage, Holi, Cinemaxx Dammtor

11. HSV

15. KCRW (Santa Monica), Bandit Rock (Stockholm)

16. Sportschau, Match Of The Day

Henning Wehland

1. Pohlmann

2. AnnenMayKantereit

3. Rammstein

4. Trettmann

5. Gruenspan

9. Jan Josef Liefers

10. Sofa Zuhause

14. Salt & Silver

15. NJoy

16. TV ist tot 🙂

17. Lucas Vogelsang – Heimaterde

18. Thalia

19. Meine Bar

20. Der Sommer

21. Europa

Klaus M. Schulz

1. Fünf Sterne deluxe

2. Panikorchester

3. Rolling Stones, Bob Marley

4. #Arrested

5. Grosse Freiheit 36

6. Kaya – Bob Marley Remix

7. Facebook

8. The Guilty

9. Jakob Cedetgren

10. UCI Wandsbek

11. H1

12. HAMBURG-BANDCONTEST Finale

13. Schachcafé, Frau Möller

14. Block House

15. Internet Radio – Diverse

16. Ich sehe kein TV

17. Marlon James – Eine Kurze Geschichte Von Sieben Morden

18. First Stage Theater

19. Im Wald

20. Der Sommer

21. Berliner GroKo und die Kriegsverbrecher-Industrie

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]