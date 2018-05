Strand Open Air 2018 – 7.7. mit Jan Delay

9. Mai 2018

OXMOX präsentiert:

Strand Open Air 2018 – Samstag 07. Juli 2018 in Eckernförde



Noch mehr Sommer, noch mehr Sonne und noch mehr Strand! Blauer Himmel, Sonnenschein, feiner Sandstrand und einen kühlen Cocktail in der Hand, was wünscht man sich mehr von einem schönen Sommerabend?

Natürlich Musik. Am 07- Juli 2018 kann man all das beim Strand Open Air in Eckernförde am Südstrand bekommen. Die Künstler stehen fest und es wird funky.

Es ist soweit…Jan Delay Und die Disko No.1 sind zurück!

Sie haben sich Leder und Nieten an ihre Anzüge geheftet und ein bombastisches Rockalbum aufgenommen. Musik, zu der Mädchen tanzen wollen… Nun machen sie sich endlich wieder auf den Weg, um ihrem Sound Eckernförde weg zu pusten. Mit Background Chor (Delaydies), Bläsern (Jonny Blazers) und allem Zipp Und Zapp!

Jan Delay Und die Disko No.1 werden altbekannte Songs wie „Oh Jonny“, „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“, „Türlich türlich (word up)“, aber auch seine Rock Lieder wie „St. Pauli“,„Hertz 4“ und nach dem Motto des Liedes „Klar“ wird der Strand klar gemacht.



Als weiteres Highlight freut Eckernförder sich auf Culcha Candela.

Nach 14 Jahren im Business wandeln die vier Jungs von Culcha Candela aus Berlin jetzt auf independent Pfaden. Mit ihrer Chart-Nummer-1-Single HAMMA! und dem Album Culcha Candela haben sie ihren Durchbruch gefeiert. In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich wurden sie mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet.

Mit diverser Vielfalt in Musikstilen und Sprachen, von Rap über Reggae bis hin zu Pop auf drei verschiedenen Sprachen, Englisch, Spanisch und Deutsch mischen Culcha Candela ihre Alben Jahr zu Jahr immer wieder mit neuen Rhythmen auf.

Songs wie „Monsta“, „Berlin City Girl“, „Ey DJ“ und der brandneuen Single „Rodeo“ werden beim Strand Open Air 2018 auf der Bühne zu hören und zu sehen sein.

Auch mit von der Partie ist die Berlinerin AMANDA. Rap, Soul und Pop, Straße und Konzerthalle, Berliner Schnauze und gnadenlos emotional -sie ist eine Frau der vermeintlichen Gegensätze und gerade deshalb eine einzigartige Künstlerin. Erst als Rapperin, dann als Radiomoderatorin und jetzt als Musikerin. Zusammen mit Sido stürmte sie mit ihrem Hit „Blau“ die Charts und mit ihrer neuen Single „Wie es ist“ wird sie unter blauem Himmel ihre Songs präsentieren.

Als Special Guest begrüßen wir den Rapper André Lion.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen für 44,90 € zzgl. VVK oder unter www.STRAND‐OPENAIR.de und zu gewinnen bei OXMOX. Zum Teilnehmen an der Verlosung einfach eine Mail mit Euren Kontaktdaten und dem Betreff „STRAND OPEN AIR 2018“ an gewinne@oxmoxhh.de senden und Daumen drücken. Viel Glück!!!