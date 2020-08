Street Art in der Schanze: Ein Stadtteil voller Kunst

Kunst wohin das Auge reicht: Hamburgs kreativster Stadtteil beheimatet unzählige bunte Mitbewohner an seinen Wänden. Die Familie aus Graffiti, Stickern und Malereien wächst stetig und haucht dem Schanzenviertel seine unverkennbare Seele ein. OXMOX hat für euch die Highlights herausgepickt.

Aufgepasst! Der blaue Knirps ist hochentzündlich.

Kleiner Schäferkamp

Sommer, Sonne, Palmen – bei dem Anblick kommt Urlaubs-Feeling auf.

Kleiner Schäferkamp 32

Etwas versteckt in einer Seitenstraße erstreckt sich großflächig das Geheimnis zur Leidens-Bewältigung. In welchen Zusammenhang die Worte mit der in die Höhe gestreckten Katze stehen, obliegt eurer Interpretation.

Hinterhof beim Kleinen Schäferkamp

Wilde Bande aus Obst und Gemüse: Eine sexy Apfel-Dame, angsterstarrte Pilze, verschmitzte Erbsenschoten? Und was führt die Zunge-zeigende Aubergine im Schilde?

Altonaer Straße 67

Dieser rebellische Käfer belegt Tag uns Nacht die Ausfahrt. Punk‘s not dead!

Altonaer Straße 67

Ein urbaner Jungspund erobert kunstvoll die Stadt.

Altonaer Straße 62

Eidechsenplage in Hamburg!

Altonaer Straße 60

Wer keine Lust mehr auf die Maske hat, dem empfehlen wir diese Gesichtsbedeckung. Aber Achtung: Lüftungsschaft auf 12 Uhr!

Altonaer Straße 46

Dieser Nirvana-Fan begrüßt einen an gleich mehreren Hauswänden in der Schanze.

Altonaer Straße 28

Dieses Wohnhaus „betritt“ man nicht, man „taucht ein“

Max-Brauer-Allee 263

Putin außer Rand und Band. Wenn‘s mit der Politik irgendwann nicht mehr klappt, hat er ein zweites Standbein.

Max-Brauer-Allee 255

Der Stil und das „Lost“ auf den Fingern des zwielichtigen Trinkers schafft Verbindung zu unserem Grunge-Kumpel und der Totenkopf-Dame.

Max-Brauer-Allee 255

Diese tapfere Crew erweckt sogar old school Comic-Kunst zum Leben.

Eifflerstraße 29

„Lieb Sein!“ fordert diese edle Dame mit den markanten Wangenknochen.

Lippmannstraße 32

Agent Hase schießt mit seiner Blubber-Pistole.

Lippmannstraße 40

Freddie Mercury sah auch schon mal besser aus. Hier an der Bar Vier Fäuste bewacht der beschnäuzte Dicke seinen Likör und nimmt skeptisch bemusternd Gäste in Empfang.

Juliusstraße 40

Der hippe Onkel Spitz-Augenbraue hat seine Spraydose zum Familien-Treffen mitgebracht und zeigt den Kids, wie man die Stadt verschönert. Was kommt als nächstes – bringt er ihnen bei, wie man sich nen‘ Joint dreht?!

Lippmannstraße 19

I‘m watching you – Stil-Blocking olé!

Vorwerkstraße 12

Stehen die Strichliste auf dem Hals der Schädelfrau für ihre getöteten Ex-Lover?

Glashüttenstraße 22

Dieser Pest-Doktor erkennt mit seinen roten Augen sofort Infizierte: Die erste Einstellungshürde der Schauspielschule Bühnenstudio.

Marktstraße 24

Die Ureinwohner von Wasserfallien haben gerade ein Smartphone entdeckt. Viel spektakulärer als die geheimnisvolle Quelle hinter ihnen!

Ecke Grabenstraße/ Marktstraße

Witzige Kreaturen am Eingang des charmanten Klimbim-Ladens Suspect zaubern Lächeln in die Gesichter.

Marktstraße 29

Dieser Bonbon-farbene Flausch-Klopps macht seine erste Erfahrung mit Happy Pills … Direkt darunter: Ein taumelnder Junge, der seine Erfahrungen wohl bereits gemacht hat.

Ecke Ölmühle/ Turnerstraße

Elbe, Alster und das „Loch Hamburg“. Hier solltet ihr lieber nicht baden gehen.

Ecke Marktstraße/ Öhlmühle

Revolution war gestern! Diese verschlagen blickende Lady meint fordert die „Reloveution“, denn nur da steckt auch wirklich „Love“ drin.

Marktstraße 55, Zardoz Records