OXMOX präsentiert Cirque du Soleil: Toruk – der erste Flug 31.10.-04.11., Barclaycard Arena

2. Oktober 2018

Inspiriert von James Cameron´s „Ava­tar“­ prä­sentiert Cirque du Soleil sein neues Mei­sterwerk „Toruk – Der erste Flug“. Mit einer Fusion aus Akrobatik, cineastischen Pro­jekt­ionen, Puppenspiel und Bühnendra­matur­gie wi­rd das Publikum in einen imaginären Ko­s­­mos entführt. Das Arena-Spek­takel ver­setzt den Zuschauer in die entfernte Welt von Pan­dora, wo die Handlung Jahr­tausende vor den in Avatar dargestellten Ereig­nissen spielt. Ein Erzähler des Na‘vi-Volkes berichtet von einer drohenden Natur­katas­tro­phe, die den heiligen Baum der Seelen bedroht. Zwei Jungen ma­chen sich auf der Suche nach dem fliegenden Fabel-Raubtier Toruk in den schwebenden Bergen. Der Sage nach können der Leb­ens­baum und die Na‘vi gerettet werden, wenn eine „reine Seele“ des Stammes auf Toruk reitet …

[KS]