Review: Gala zur Eröffnung der Spielzeit 2019/2020 St. Pauli Theater (26.08.)

Das St. Pauli Theater hat am 26.08.2019 in einer Eröffnungsgala sein neues Programm für die Spielzeit 2019/2020 vorgestellt. Durch den Abend führten Thomas Collien und Ulrich Waller.

Als neue Inszenierungen kommen: CALIGULA mit Ben Becker, DER SOHN mit Herbert Knaup und Juhanna Christine Gehlen, HEILIG ABEND mit Barbara Auer und Johann von Bülow, GEFÄHRLICHE LIEBSCHAFTEN mit Sven Eric Bechtolf. Als Weihnachtsmärchen folgt DAS SAMS mit Mareike Seidemüller. Als Wiederaufnahmen kommt GROßE FREIHEIT NR: 7 mit Stefan Gwildis (Einsame Spitze), MONSIEUR CLAUDE UND SEINE TÖCHTER mit Patrik Abozen, ARSEN UND SPITZENHÄUBCHEN mit Uwe Bohm, LASST MICH IN RUHE mit Eva Mattes und KUNST mit Peter Jordan. Musikalische Aufführungen werden kommen mit dem HEAVEN CAN‘T WAIT CHOR (da stehen 2000 Jahre geballte Rentner – Power auf der Bühne), REEPERBAHN FESTIVAL 2019, HERZSCHEIßE mit u.a. Susanne Hayo, TIM FISCHER, ESTHER OFARIM, VOLKER LECHTENBRINK, KUBA – EINE SPURENSUCHE mit Johanna Wokalek und darauf freue ich mich besonders, ALL YOU NEED IS LOVE das Beatles Musical. Kabarett wird geboten u.a mit Hans Schroth und Alfons.

Die neue Spielzeit gestaltet sich somit sehr abwechslungsreich und hat wirklich für Jeden etwas dabei.

M. Förster