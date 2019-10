Review: Ladies Night

13.09.-27.10., Komödie Winterhuder Fährhaus

In einer Stadt in England leben sechs Männer, die ihre Zeit mit Gelegenheitsjobs oder im Pub verbringen – bis bei den Männern der Plan reift, eine Männer-Striptease-Gruppe unter dem Namen „Die Wilden Stiere“ zu gründen. Allein die ersten Tanzversuche und das Casting für die neuen Mitstreiter führten zu Lachtränen und spätestens hier waren die Dialoge mehr als zweitrangig. Das krönende Ende dieses wilden Spektakels war eine Milieustudie humorvoller Erotik einer Männergruppe mit ganz viel Herz und nicht perfekten Körpern. Am Ende kamen nahezu alle Zuschauerinnen ungeschminkt aus dem Saal.

M. Förster