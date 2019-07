Theater-Highlights im Juli

18. Juli 2019

Pulverfass

Im Juli-Showprogramm wechseln sich Confèrencen und Live-Gesang, internationale Starparodien, Comedy, Striptease, und Man-Strip-Total in atemberaubendem Tempo ab. Frivole Sprüche im Sekundentakt, dazu Schlager, Chansons, Evergreens, Welthits und aktuelle Chartbreaker – natürlich live! Witzig, manchmal skuril und immer at it`s best. Das neue Programm-Highlight: die Surprise Sisters mit ihrer Travestie-Show!

pulverfasscabaret.de

„Unter falscher Flagge“ – Eine ganz besondere Saison liegt vor Capt´n Flint!

In dieser Saison steht für Capt´n Flint ein besonderes Jubiläum an, 14-mal gab es in den vergangenen Jahren die Abenteuer von Capt´n Flint in Grevesmühlen zu bestaunen. Im Jahr 2019 folgt nun die 15. Episode des berüchtigten Piratenkapitäns! Action–OpenAir–Theater Grevesmühlen feiert somit ein Jubiläum.

Zwischen dem 21. Juni und dem 31. August 2019 wird es in Grevesmühlen wieder abenteuerlich. Jeden Sommer begeistert das Action–OpenAir–Theater Grevesmühlen Tausende von Zuschauern mit einer spektakulären Vorstellung. Für die 15. jumiläums Spielzeit reisen die Besucher zusammen, mit ihrem Capt´n Flint und seiner Crew in die Karibik des 17. Jahrhunderts. Hauptspielort der diesjährigen Geschichte ist Cockburn Town, Grand Turk auf den Turks- und Caicosinseln. Eine wunderschöne, bunte und doch ebenso gefährliche Welt voller Abenteuer, Romantik und einzigartiger Charaktere. Die Besucher erleben zusammen mit ihrem Capt‘n Joshua Flint das neue Abenteuer „Unter falscher Flagge“. Die Schauspieler, Stuntmen, Kleindarsteller und Pyrotechniker bereiteten 6 Wochen lang das neue Stück „Unter falscher Flagge“ auf der beeindruckenden 9.000qm² Bühne vor. Die Grevesmühlener Freilichtbühne ist die einzige Bühne mit karibischem Flair in Deutschland.

Pünktlich zu Saisonstart am 21. Juni 2019 war alles fertiggestellt, sodass das Abenteuer in der karribischen Kulisse mit vielen Überraschungen erfolgreich, auf die kommende Spielzeit vorrausblickend, beginnen konnte.

Das gesamte Team blickt der neuen Saison 2019 mit freudiger Erwartung entgegen. „Die schicksalhaften Begegnungen des Capt’n Flint“ entführen die Zuschauer in eine schon längst vergessene Zeit, in der die Schiffe noch aus Holz und die Männer aus Eisen waren. In einem mitreißenden Stück um Macht, Gold, und Liebe erleben die Zuschauer hautnah atemberaubende Stunts, bis zu 150 professionelle Spezialeffekte mit Feuer und Rauch, echte Schwarzpulverkanonen, originale Vorderladerwaffen und nicht zu vergessen, die turbulenten Fechtkämpfe, in einem fantastischen Bühnenbild. Auf einer 100 Meter breiten Bühne, nehmen unsere Akteure das Publikum jeden Abend mit in das goldene Zeitalter der Piraten.

Der Zuschauer ist live mit dabei und erlebt die aufregenden Abenteuer unseres Capt‘n Flint greifbar nah! Wer selbst für einen Abend in das 17. Jahrhundert eintauchen möchte, ist dazu eingeladen uns in Grevesmühlen besuchen zu kommen! Seid diesen Sommer mit dabei, wenn es heißt: Auf Seemann, Tod und Teufel. Der Capt´n wartet auf seine Crew!

Herzlichst

Ihr Benjamin Kernen Alias Capt´n Flint

Foto: Piraten Action Open Air

Foto Beitragsbild: Pulverfass

