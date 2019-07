Wir haben uns getraut! “Carrie – Das Musical”

21. Juli 2019

Vor 45 Jahren veröffentlichte Stephen King “Carrie” und startete damit seine Weltkarriere. Dem Roman folgte ein Film, der ein Kassenschlager wurde und mit seiner spektakulären Blutszene Kultstatus erreichte. Dann eine Fortsetzung, danach ein Fernsehfilm, der es nicht zur Serie schaffte, und ein Remake. Carrie ist gefragt, denn die Themen sind zeitlos. Keine Produktion konnte an den Erfolg des Romans und der Erstverfilmung anknüpfen. 1988 kam dann der erste Musical-Versuch dazu und schrieb Musical-Geschichte – als teuerster Flop mit der kürzesten Laufzeit von nur 5 Spieltagen am Broadway. Produzent Friedrich Kurz (Cats, Starlight Express, Das Phantom der Oper) nahm es mit Humor und erklärte bei der Premiere im First Stage Theater, bei der er zu Gast war: „Es waren ja nur 7,5 Millionen Dollar“. Das Alles konnte Nachwuchsregisseur Felix Löwy nicht schrecken und er wagte eine Neuinszenierung. Mehrfach überarbeitet versuchte er den Spagat von Teeniedrama und Horror.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Carrie wächst bei einer religiös-fanatischen Mutter auf, wird in der Schule schikaniert und erkennt, dass sie telekinetische Kräfte hat. Die Situation eskaliert auf dem Schulball, als Carrie von ihren Mitschülern erst zur Ballkönigin gekrönt wird, nur um dann von ihnen mit Schweineblut übergossen zu werden. Carrie tötet alle mit ihren telekinetischen Kräften. Nur Susan Snell überlebt, die einzige Mitschülerin, die nett zu ihr war.

Felix Löwy verschiebt den Fokus vom Horror ein gutes Stück in Richtung Konfliktbewältigung Jugendlicher. „Wenn du nicht trittst, wirst du selbst getreten“, rechtfertigt Alexandra Nikolina in ihrer Rolle als Hauptmobberin. Physische Gewalt wird nur angedeutet, die kultige Blutszene mit dem anschließenden Massenmord an ihren Mitschülern als allseits bekannt vorausgesetzt. Man sieht den Eimer, man sieht das Blut, es knallt und Carrie steht im blutigen Kostüm auf der Bühne. Die Mitschüler lachen, zucken und fallen um. Für Uneingeweihte etwas irritierend, aber in sich stimmig. Mit der Besetzung von Musical-Star Maya Hakvoort (Les Misérables, Jekyll & Hyde uvm) als Carries Mutter schafft Löwy es, “Carrie” eine gewisse Tiefe zu verleihen. Hakvoorts interpretiert die Rolle neu. Aus der bekannten, bösartigen Fanatikerin wird so eine zutiefst verängstigte Frau, die versucht ihr Kind zu schützen. Das Publikum ist begeistert und dankt es mit Standing Ovations.

Nicht der Horrorfan wird hier angesprochen, sondern der Musical-Fan, der sich gern mal gruselt – aber nicht so doll.

Keine Angst vor Carrie! Carrie on!

[KS]