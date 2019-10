Bachelor- oder Masterstudium gesucht?

Mit Studienwahlevents zum Wunsch-Studium!

Das richtige Studium finden und das im ersten Anlauf – das ist das Ziel vieler junger Erwachsener, ganz gleich, ob es um den Bachelor oder Master geht. Studiengänge gibt es massenhaft und das Angebot weitet sich von Jahr zu Jahr weiter aus, was den Überblick nicht gerade erleichtert. Wie finde ich also den richtigen Bachelor- oder Masterstudiengang?

Den passenden Studiengang finden

Ordnung in das Chaos an Informationen, bringen die Studienwahlmessen der Informationsdienste BACHELOR AND MORE und MASTER AND MORE. Auf den Messen können Interessierte mit zahlreichen Hochschulen aus dem In- und Ausland in Kontakt treten und sich einen Überblick über das Studienangebot verschaffen. Vertreten sind Hochschulen aller Fachbereiche – von Medien über Wirtschaft und Management bis hin zu Mathematik und Naturwissenschaften – hier bleibt kein Wunsch offen. Wer sich nicht nur informieren, sondern persönlich beraten lassen möchte, der kann auf der Ratgeber-Route Studienberater und Experten aus dem Bildungssektor treffen und sich eine individuelle Einschätzung einholen. Abgerundet werden die Veranstaltungen durch ein umfangreiches Vortragsprogramm von Top-Speakern. Referiert wird über spannende Themen wie Studienfinanzierung, Studieren im Ausland, duale Studiengänge u. v. m.

Die Studienwahlevents ganz in deiner Nähe!

Am Freitag, den 06. Dezember findet die Master Messe und am Samstag, den 07. Dezember die Bachelor Messe Hamburg in der edel-optics.de Arena statt. Von 10.00 bis 16.00 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, der Wahl des passenden Studiums einen großen Schritt näherzukommen. Mit einer Online-Anmeldung kann der Messebesuch bereits im Vorfeld geplant werden. So können Beratungsgespräche vereinbart und Plätze in Vorträgen sowie Workshops vorgemerkt werden. Gezahlt wird erst am Messetag, die Anmeldung ist somit unverbindlich.

Kostenlos zur Messe?

Mit dem Code #OXMOX sparen Besucher den Tagespreis von 5 € und erhalten kostenlosen Eintritt zur Bachelor- oder Master Messe!

Messetermine

#MasterMesse Hamburg

Freitag, den 06. Dezember

Edel-optics.de Arena Hamburg

10.00 – 16.00 Uhr

Infos und Anmeldung zur #MasterMesse unter: https://www.master-and-more.de/master-messe-hamburg/

#BachelorMesse Hamburg

Samstag, den 07. Dezember

Edel-optics.de Arena Hamburg

10.00 – 16.00 Uhr

Infos und Anmeldung zur #BachelorMesse unter: https://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/