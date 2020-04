VERLEGTE Konzerte im Überblick

Bis Redaktionsschluss aus April verlegte Konzerte:

• 01.04. OXMOX präsentiert Parkway Drive auf 03.12. Sporthalle

Frog Leap auf 07.10. Grosse Freiheit 36

• 02.04. Colour Haze auf 29.10. Markthalle

(Foto: Matias Corral)

• 03.04. 2Raumwohnung auf 30.09. Grosse Freiheit 36

(fotocredit: daskowalskikomitee)

Viagra Boys auf 30.11. Uebel & Gefährlich

Albert Lee auf 24.03.21 Downtown Bluesclub

• 04.04. Mono Inc. auf 22.10. Sporthalle

• 05.04. Miami Horror auf 13.10. Bahnhof Pauli

• 09.04. Wirtz auf 08.09. Friedrich-Ebert-Halle

(Copyright: Eva Zocher)

• 11.04. Perkele auf 06.06. Grosse Freiheit 36

• 12.04. No Fun At All & Satanic Surfers auf 22.01.21 Markthalle

• 15.04. OXMOX präsentiert Tarja auf 17.03.21 Markthalle

• 17.04. Geoff Tate auf 21.03. Kulturpalast

• 18.04. Bukahra auf 12.10. Grosse Freiheit 36

Record Store Day auf 20.06. div. Locations

• 19.04. SDP auf 16.09. Sporthalle

(Credit: Jeremia Anetor)

• 21.04. Caribou auf 12.11. Docks

(daniel-snaith)

• 22.04. OXMOX präsentiert Gotthard & Magnum auf 25.01.21 Grosse Freiheit 36

Howard Jones auf 25.02.21 Markthalle

(Credit:Will Stead)

• 23.04. Santiano auf 20.10. Barclaycard Arena

(Credit: christianbarzweb)

• 24.04. Remode auf 13.06. Markthalle

• 25.04. Big Daddy Wilson auf 16.12. Downtown Bluesclub

• 27.04. Olli Schulz auf 06.09. St. Pauli Theater

(Foto by Jenna Dallwitz)

• 28.04. Olli Schulz auf 07.09. St. Pauli Theater

Marc Amacher auf 07.05.21 MarX

OXMOX präsentiert:

Klaus Schulz & Käptn Kaos Club – 12.06. – Ahrensburg & 15.08. – Bad Schwartau



Klaus Schulz, Boogie Augustin, Reggie Worthy, Veronica Lee Hamburg Harley Days 2017