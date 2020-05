VERLOSUNGEN IM MAI

Sendet uns eine Mail mit eurem Wunsch-Gewinn im Betreff an gewinne@oxmoxhh.de!

Wedding Box: Later, Darling!

Die Happybox & Geschenkidee für alle Paare, die ihre Hochzeitsfeier aufgrund von Corona verschieben müssen! Das Team um Anne Meier hat sich diesen Mutmacher für traurige Brautpaare ausgedacht. Liebevoll gestaltete Produkte im gebrandetem Design: 20 vorfrankierte Postkarten informieren die Gäste augenzwinkernd über die Verschiebung, Sektgläser, eine Flasche Sekt (Geldermann Carte Blanche), Wunderkerzen, Notiz- und Tagebuch, Hochzeitskraftsuppe vom Caterer Rolling Taste, ein Hanseat der Konditorei Schmidt & Schmidtchen, zwei Klimaäpfel, ein Tütchen Sommerblumensamen und eine 10€ Spende an Kochen für Helden. Alles für eine kleine, trotzige Hochzeitsfeier in trauter Zweisamkeit auf dem heimischen Quarantäne-Sofa.

wedding-boxes.de

OXMOX verlost Wedding Boxen!

All You Need Is Love

08.06.21-01.08.21, St. Pauli Theater

Im Beatles-Musical, das beim letzten Hamburg Stopp bereits das OXMOX Titelbild zierte, überzeugen die vier Künstler Howard Arthur, Alan LeBoeuf, John Brosnan (Pierce Brosnans Bruder) und Carmine Grippo sowohl mit professionellem Live-Gesang als auch Schauspielkunst, die das Publikum in die 60er Jahre hineinversetzt. Authentische Kostüme und historische Videoeinspielungen machen die Illusion perfekt. Die vier Musiker der Original-Band aus Las Vegas Twist and Shout verkörpern die Idole in einer musikalischen Zeitreise durch die wilden 60er-Jahre. st-pauli-theater.de

© hundertmark

OXMOX verlost Tickets!

Three Sixty Vodka Money-can‘t-buy-Pakete

5 Freunde vor 5 Webcams auf 5 Couches in 5 Wohnungen – so geht Socializing auf Distanz – fehlt nur noch der richtige Drink für das virtuelle Zusammensein. Three Sixty Vodka bringt das Club-Feeling nach Hause mit den 5 Vodka-Premixes, schmecken gut gekühlt immer und überall – nicht nur unterwegs, sondern auch beim Videochat mit den besten Freunden. Und für die gigantischste Party „danach“: Die Three Sixty Vodka 6-Liter-Flasche! Streng limitiert, gibt es nur rund 30mal.

threesixty-vodka.com

OXMOX verlost Money-can‘t-buy-Pakete (je 1x 6l-Flasche, 12 Dosen Premix, je 1x Three Sixty Vodky, 1x Black 42, 1x 100 Proof)

Smilodox

Eine Marke für Motivierte und Sportbegeisterte, die keine Kompromisse machen, für starke Motive mit echter Botschaft und einer wachsenden Community, die den gleichen Lifestyle verfolgt. Soziale Isolation, Rücksichtnahme, Geduld und Bewusstsein sind notwendig, um schnellstmöglich zur Normalität zurückkehren zu können, daher gibt es zu jeder Bestellung eine gratis Gesichtsmaske solange der Vorrat reicht.

smilodox.com