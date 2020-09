VERLOSUNGEN im September!

Sendet uns eine Mail mit eurem Wunsch-Gewinn im Betreff an gewinne@oxmoxhh.de 🙂

Intelligentes Online Lernen

Dieses Online-Lernportal bereitet dich auf einfache und effiziente Weise auf deine Prüfung vor. Ob Fischerprüfung, Führerschein oder oder oder. Hier wirst du fündig. bueffeln.net

Dinosaurier zum Anfassen

Im Dino Park Münchenhagen warten über 300 Arten von Dinosauriern darauf, von euch erkundet zu werden. Nach dem Lockdown gibt es für euch neue Attraktionen, wie zum Beispiel der Spinosaurus als größter fleischfressender Dinosaurier aller Zeiten. dinopark.de

Hamburger Stadtmüsli

Das einzigartige Stadtportrait im Müsliformat gibt es nur im Hamburger mymuesli Laden in der Spitalerstraße 8 zu kaufen. mymuesli.com/ueber-uns/laden/mycity-hamburg

Lifestyle Boxen

Die Trend Überraschungsbox ist perfekt für junge Paare, die ihrem Partner etwas ganz besonderes schenken wollen. Mit Premium Produkten aus den Bereichen Beauty, Fashion Food und Fitness bestückt, werden die Überraschungen alle zwei Monate bis zu deiner Haustür geliefert. lifestylebox.eu

Mach dein Ding – der Udo Lindenberg Film

Die Erfolgsgeschichte von Udo Lindenberg – vom Kinderzimmer bis zur Deutschrock Ikone. Mach dein Ding erzählt die Geschichte des Sängers, verkörpert durch Nachwuchsdarsteller Jan Bülow. lindenberg-film.de

Aufregendes Dinner mit Krimi Beigeschmack

Bei der World of Dinner Krimidinner Episode Der Geburtstag des Grauens könnt ihr ein Aperitif und Vier Gänge Menü genießen und dabei gleichzeitig miträtseln. worldofdinner.de

Größte Kampfsportvielfalt im Norden

Seit mehr als 20 Jahren bietet das Zanshin Dojo in Hamburg Bahrenfeld in 7 Trainingshallen an 7 Tagen in der Woche eine große Auswahl an abwechslungsreichen Kampfsportstilen an.

zanshin-dojo.de

Shatler’s Cocktails

Die sommerlichen Cocktails in Barqualität sind perfekt für Zuhause und unterwegs. Ein Paket besteht aus 60 Dosen Shatler’s, Strohhalmen und Gläsern. Von der alkoholfreien Virgin Colada, über den fruchtigen Sex on the Beach bis hin zum klassischen Mojito ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

shatlers.de

Pepino: Peach & Nuts

Die Liköre von Pepino bieten einen fabelhaften Begleiter für den Grillabend. Pepino Nuts eignet sich mit seiner intensiven Haselnuss-Note vor allem als Pur-Shot und Pepino Peach verlängert die summer vibes mit seiner fruchtig-süßen Note bis in den Oktober.

schwarze-schlichte.de

Fair statt mehr! Faire Woche

11.-25.9., Stream

Wie ein gutes, umweltfreundliches Leben für alle Menschen erreicht werden kann, wird mit kompetenten Gästen auf mehreren Ebenen diskutiert. Der Link zur Veranstaltung wird bei der Anmeldung unter auftakt@fairewoche.de zugesendet.

fairtradestadt-hamburg.de

(© Albert Retief)

Weltmeister!! Aber kann man davon leben?

Marc Weide erzählt humorvoll, wie er mit 28 Jahren Weltmeister der Zauberkunst wurde und wie sein Leben mit dem Titel weiterging.

marc-weide.de

Panoptikum – Das Wachsfigurenkabinett

Mehr als 120 Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, Sport und Politik, Gesellschaft und Geschichte werden gezeigt – darunter Angelina Jolie, Udo Lindenberg, Greta Thunberg und Olivia Jones. Das Beste: Die Stars und Sternchen warten geduldig auf das Erinnerungsfoto der privaten Paparazzi.

panoptikum.de

Capcom Go! Mit Apollo zum Mond 3D

Faszinierende Bilder geben Einblicke in den Wettlauf der USA und der Sowjetunion um den ersten Flug zum Mond. Die Zuschauer werden Zeuge des Aufwands der Mission und erleben die Spannung des Moments, als erstmals ein Mensch den fremden Himmelskörper betrat.

planetarium-hamburg.de

