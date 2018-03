Vorwort 09/2012

17. März 2018

Liebe Leser,

mehr als 35 Jahren starteten fast zeitgleich OXMOX und Bernhard Pauls Circus Roncalli: Viele wunderschöne gemeinsame Veranstaltungen säumten unsere Wege (s. Plakat zum 10-Jährigen). Umso mehr freuen wir uns wieder auf die bunte Manege, alle Pferdchen, die

Weltspitzen-Clowns um Bernhard Paul, Jetzt mit seinen begabten, großen kindern (S. w)

Zugegeben: unsere Headliner der letzten Ausgabe „GEMA am Ende“ sollte auch den GEMA Kassierern das Gefühl vermitteln, welches die mit den neuen Tarifen angegriffenen Veranstalter, Gastronomen, Discobetreiber, DJ S und viele Andere gerade kalt erwischte Viele sehen hier tatsächlich dem Ende entgegen, die Diskussion brennt, hoffen wir auf einvernehmliche Auflösung des Dilemmas. Mehr dazu auf den Lesers Seiten (8.6—8).

Der Sommer neigt sich dem Ende und somit auch die immer heißersehnte Festival-

Saison ($.39), auch wenn man hier in Hamburg nicht gerade jeden Tag einen

Hitzekollaps erlitten hat. Und noch hat sich der Sommer nicht komplett verabschiedet:

Die letzten warmen Sonnenstrahlen müssen also genutzt werden und wie soll das

besser funktionieren als hüftschwingend, mit einem Feierabendbier in der Hand, bei

einem Open Air Konzert. Im September gibt es noch genug Möglichkeiten den Sommer

ausklingen zu lassen. Wer eher zu den Frühaufstehern gehört, kann gemütlich über einen

der zahlreichen Flohmärkte schlendern und nach Schätzen suchen (8.56). Auf den Punkt

gebracht: Nutzt den September, kostet die Wärme in vollen Zügen aus, geht raus, feiert

und verabschiedet den Sommer so gut ihr könnt, damit er schleunigst wieder kommt und

dann auch für etwas länger.

Hauptsache: Wir sehen uns alle am Freitag, den 7. September in der magischen

Markthalle zum großen Finale des diesjährigen HAMBURG BANDCONTESTs. Die 11

besten neuen Bands geben alles! Seid dabei!

Viel Spaß mit dem neuen OXMOX!

Mit fröhlichen Grüßen,

Klaus M. Schulz