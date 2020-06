WIR SIND OXMOX: Unsere Henry/i’ s

Henri Gnutzmann

Als gebürtiger Hip-Hop Fan ist unser einstiger Schüler-Praktikant zwischen uns Rock und Metal-Hörern eine echte Rarität. In seinen Reviews nimmt uns Henri mit zu Konzerten von Gunna, Slowthai und Goldlink und bringt damit umso mehr Vielfalt in die Musik-Rubrik. Zurzeit befüllt der 19-Jährige unseren Insta Account (oxmoxhh) und immer wenn ihr dort Beiträge zu Rap-Künstlern findet, könnt ihr euch sicher sein, dass Henri seine Finger im Spiel hatte …

Henry Hameister

An Henrys kann man nie genug haben, weswegen wir seit neustem auch unseren App-Entwickler in unsere Kreise geschleust haben. Der gelernte Wirtschaftsingenieur ist ein echtes Technik-Ass und der Grund, weshalb ihr nun „OXMOX für die Hosentasche“ auf Android und IOS nutzen könnt. Seine Freizeit verbringt er am liebsten beim Wandern in unberührter Natur und erlangt weitreichende Erkenntnisse. Sein Lebensmotto: „I never lose. I either win or I learn“. Ein richtiger Optimist!

Henry Ohl

Mit drei Monaten hat der Labrador seine Ausbildung bei OXMOX begonnen. Sein Benehmen ist 1A: Wenn uns der braune Schönling besuchen kommt, grübelt er auf dem Sofa über neue Artikel oder betreut gewissenhaft den Empfang – hier kommt niemand unbeschnüffelt rein oder raus! Zu seinen engsten Vertrauten zählen nur eine Pfote voll Menschen, am liebsten hat er sein Frauchen Steffi. Unter den Pseudonymen Cheffi (Halb Chef, halb Steffi) und Hunsch (Halb Hund, halb Mensch) ist das unschlagbare Team stets auf der Suche nach brisanten Storys. Vom stressigen Redaktionsalltag erholt sich der inzwischen 7-jährige Herr in der Mittagspause. Puh, schon 14 Uhr? Jetzt erstmal ein Nickerchen …