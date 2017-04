Mehr als nur Sport

Der Lifestyle-Club Kaifu-Lodge hat für den Sommer wieder ein umfangreiches Angebot im Gepäck: So kann man ab dem 01.05. im 50m²-Freibad seine Bahnen ziehen und sich anschließend im hauseigenen Restaurant mit leckeren Getränken und Snacks auch auf der Sommerterrasse stärken. Da­rüber hinaus findet jeden ersten Freitag ab 18 Uhr der „After Sports Club“ mit DJ-Musik statt. Als Standartprogramm werden den Mitgliedern wöchentlich über 275 Sportkurse davon 50 Yoga-Kurse angeboten – auch Squash spielen ist möglich! Kostenloses einmaliges Probetraining unter Voranmledung möglich: Tel. 040 401281 OXMOX verlost eine Monatsmitgliedschaft! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort "Kaifu" an gewinne@oxmoxhh.de!

