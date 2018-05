Benoby Video-Premiere „Wie Feiern Uns“

10. Mai 2018

Exklusiv bei OXMOX: Die Video-Premiere zu „Wir Feiern Uns“ von BENOBY!!!!

Komm wir feiern uns!

Mit diesem Appell fordert BENOBY dazu auf, die allgegenwärtigen Oberflächlichkeiten beiseite zu legen und sie selbstbewusst niederzuschmettern.

Mit der dritten Singleauskopplung seines Debütalbums „Mein Fünftes Element“ lädt der 28 – jährige Sänger, Songwriter und Musiker seine Zuhörer dazu ein, Ihre Makel und Fehler als etwas Wunderschönes und Einzigartiges zu betrachten, statt sich für diese zu schämen. Durch den Ohrwurmfaktor des Songs gelingt es BENOBY (bürgerlich Robert Wroblewski), mit Leichtigkeit diese Message zu transportieren.

Von einer funkigen Gitarre getragen und mit der gefühlvollen Stimme BENOBYS gepaart, kommt man nicht umher, im Anschluss in Dauerschleife vor sich her zu pfeifen. „Wir feiern uns“ schafft mit seiner cleveren musikalischen Instrumentalisierung und dem lebensbejahenden Text eine perfekte Balance aus Tiefgang und Euphorie.

BENOBY, der von sich selbst sagt, lange Zeit ein Außenseiter gewesen zu sein, trifft mit seiner neuen Single den Nerv der Zeit. „Wenn sich eine Gesellschaft nach Perfektion sehnt und jeder ehrliche Moment in einen Filter gesteckt werden muss, um eine Schwäche zu kaschieren, läuft irgendetwas falsch“, so der sympathische Künstler. Denn wahre Größe spiegelt sich bekanntlich in den kleinen Dingen wider. Und mal ehrlich, was ist schöner als Falten im Gesicht und Tränen in den Augen, alles zu vergessen, herzhaft zu lachen und nicht unbedingt allen gefallen zu müssen.