OXMOX CD-Tipp: ACCEPT – Restless And Live

Während ihrer Tour, die Mark Tornillo (62, Ges.), Wolf Hoffmann (57, Git.), Peter Bal­tes (58, B.), Uwe Lulis (52, Git.) und Chris­topher Williams (Dr.) 2015 quer durch Eu­ropa führte, entstand erstklassiges Live-Mate­rial, das nun auf CD gepresst wurde. Anspiel­tipps sind die Performances von „London Leatherboys“ aus Moskau, „Dying Breed“ aus Saarbrücken, „Shadows Soldiers“ aus Grenoble und „Balls To The Wall“ vom Kon­zert in St. Petersburg. Am 06.01. geben die Nordrhein-Westfalen mit Sabaton in der Sporthalle Gas! (Nuclear Blast)

OX 2016

