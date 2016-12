OXMOX CD-Tipp: ASPHALT HORSEMEN – Brotherhood

Der Vierer aus Gödöllö, einem Vorort von Budapest, rockt erstklassig drauflos! Wer modernen Southern-Hardrock à la Black Sto­ne Cherry oder Blackberry Smoke mag, ist bei Nummern wie dem mächtig Dampf ma­chenden „Down In The Dirt“, dem coolen Midtempo-Groover „Thank You“ und dem an neuere Nickelback-Hits erinnernden Ab­räumer „Connected“ absolut richtig. Nach Touren durch Ungarn, Tschechien, Finnland, Italien und Rumänien kommen Sänger/Gitar­rist Károly Lörincz & Co. hoffentlich bald in unsere Gefilde. (Edel)

OX 2016

