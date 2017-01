OXMOX CD-Tipp: DIE FANTASTISCHEN VIER – Supersense Block Party

Dass den Stuttgarter Hip Hoppern Michi Be­ck (49), Smudo (48), Thomas D (48) und And.Ypsilon (49) die kreativen Ideen nicht ausgehen, beweist die neue EP: Die Fantas gaben im Wiener Café Supersense ein Mini-Konzert vor ausgesuchtem Publikum – eine so genannte Blockparty – und performten alte und neue Hits wie „Die Da!?!“, „Populär“ oder „25“. Das Besondere: Die Sounds wur­den direkt vor Ort von DJ Eskei83 gecuttet und gescratcht und von einer Schallplatten-Schneidemaschine in Vinylacetat gekratzt. Inzwischen gibt‘s den Mini-Gig auch auf CD. On Top liefern die Jungs gemeinsam mit Cä­the einen brandneuen Song („Eines Tages“). (Columbia)

OX 2016

Dass den Stuttgarter Hip Hoppern Michi Be­ck (49), Smudo (48), Thomas D (48) und And.Ypsilon (49) die kreativen Ideen nicht ausgehen, beweist die neue EP: Die Fantas gaben im Wiener...