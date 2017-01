OXMOX CD-Tipp: DROPKICK MURPHYS 11 – Short Stories Of Pain And Glory

Wie der Titel verrät, sind die amerikanischen Punkrocker Al Barr (48, Ges.), Ken Casey (47, Ges.), James Lynch (37, Git.), Matt Kelly (Dr.), Tim Brennan (33, Git.) und Jeff DaRosa (34, Banjo, Mandol., Git.) nach vier Jahren mit elf neuen Tracks am Start. Im ty­pischen Stil geht‘s mit „The Lonesome Boat­men“ los. Weitere Highlights sind „Rebels With A Cause“, „Kicked To The Curb“ und die DM-Version des Gerry & The Pacema­kers-Klassikers „You‘ll Never Walk Alone“. Am 30.01. laden die Jungs zur Pogo-Party in die Sporthalle. (PIAS)

OX 2016

Wie der Titel verrät, sind die amerikanischen Punkrocker Al Barr (48, Ges.), Ken Casey (47, Ges.), James Lynch (37, Git.), Matt Kelly (Dr.), Tim Brennan (33, Git.) und Jeff DaRosa...