OXMOX CD-Tipp: MAGNUM – The Valley Of Tears

Die britischen Hard- und Melodic-Rocker um Gitarrist/Hauptsongschreiber Tony Clarkin (70) und Sänger Bob Catley (69) sind für ih­re kraftvoll-emotionalen Hymnen bekannt. Mindestens ebenso gut sind seit Ende der 70er ihre deutlich ruhigeren Kompositionen. Die zehn besten davon hat die Gruppe für diese Kompilation remastert, oder teilweise sogar komplett neu eingespielt. Wem beim Anhören von melancholischen Balladen wie „The Last Frontier“ oder dem Klavierschlei­cher „Back In Your Arms Again“ nicht die Tränen in den Augen stehen, der hat ein Herz aus Stein – oder keine Ader für gute Rock­musik. (SPV)

Die britischen Hard- und Melodic-Rocker um Gitarrist/Hauptsongschreiber Tony Clarkin (70) und Sänger Bob Catley (69) sind für ih­re kraftvoll-emotionalen Hymnen bekannt. Mindestens ebenso gut sind seit Ende der 70er ihre...