Erneut öffnete Jens Pfeifer die Küche seiner Genusswerkstatt im Westen der Hansestadt, um rund 40 Künstler zu einer Session der be­sonderen Art einzuladen. Vor einem kleinen Publikum und auf einem Akustik-Set, per­formten u. a. Me And My Drummer „Blue Splinter View“, Enno Bunger „Klumpen“, Jonas Alaska „Becky“ und Lasse Matthies­sen „Silver And Gold“. Vor dieser unge­wöhnlichen Kulisse gelang es den Musikern, voll und ganz zu überzeugen. (Broken Silence)

OX 2016

