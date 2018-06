5 Seconds Of Summer – Youngblood

18. Juni 2018

Auch das dritte Album der Schulfreunde aus Sy­d­ney versetzt die Anhänger mit einer Misch­ung aus purem Pop und knackiger Punkrock-Energie in Ekstase. Das Ganze ist supermodern produziert und klingt fantastisch. Das soul-infizierte „Want You Back“ sowie der Stadion­rocker „More“ profitieren am meisten vom exzellenten Sound. Aber auch die ruhigeren Lieder, wie „Lie To Me“ oder „If Walls Could Talk“ begeistern. Weitere Highlights sind der Hit-Kandidat „Valentine“, das majestätische „Babylon“, die Gute-Laune-Nummer „Talk Fast“ und das melancholische „Ghost Of You“. (Universal)

OKu