Amorphis – Queen Of Time

6. Juni 2018

Einmal mehr experimentieren die Finnischen Prog./Death-Metaller mit ihrem einzigart­ig­en Sound und verstehen es, fremde und neue Einflüsse punktuell an den richtigen St­e­llen ein­zusetzen. So eröffnet „The Bee“ brachial das 13. Werk und überzeugt mit Tomi’s gut­turalem Gesang, Chören im Hintergrund, so­wie verspieltem Keyboard-Teppich auf gan­zer Linie. Zu den weiteren Highlights zählen „Wrong Direction“, das verhältnismäßig ru­hi­ge Töne anschlägt, „Heart Of The Giant“­ mit unverwechselbarem Amorphis-Sound, sowie das überragende und rhythmische „The Golden Elk“, das bombastisch von ein­em Orchester sowie spanischer Gitarre unter­stützt wird. 25 Jahre nach der Gründung, bringen die sechs Musiker absolute Höchst­leistung! (Nuclear Blast)

JS