10. April 2018

Beth Hart

Front And Center – Live From New York

Mit „Black Coffee“ feierte die US-Blues­rockröhre gerade (zusammen mit Joe Bona­massa) den Einstieg in die Top 5 der deutschen Charts. Jetzt legt sie solo nach, mit ihrer ersten Live-Veröffentlichung in 13 Jahren. Mitge­schnitten im März 2017, im Iridium Jazz Club in New York sang sie viele Stücke ihres Albums „Fire On The Floor“ plus einen schönen Querschnitt durch ihr restliches Solo-Oeuvre. Das wunderbare Konzert wurde auch in bewegten Bildern festgehalten und liegt der CD als DVD bei. (Provogue/RTD)

OKu ♥♥♥♥♥