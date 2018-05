Biffy Clyro – MTV Unplugged

28. Mai 2018

Das war längst überfällig. Wer die genialen Alternative-Rocker schon einmal akustisch erlebt hat, weiß wie großartig sie auch ohne Strom sind. Mitgeschnitten wurde die MTV-Show der Schotten am 07.11.17 im legendären Londoner Roundhouse. Neben Klassikern wie „The Captain“, „Re-Arrange“, „Black Chande­lier“ oder „Mountains“ in aufregend anderen Versionen sind unter den 15 Stücken auch zwei bisher unveröffentlichte Songs: Eine brillante Coverversion von „God Only Kno­ws“ (im Original von The Beach Boys) und die brandneue Eigenkomposition „Different Kind Of Love“. Schön, dass es eine der besten, weil kreativsten Live-Scheiben seit Jahren auch als DVD und Blu-ray gibt. (14th Floor)

OKu