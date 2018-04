10. April 2018

Black Stone Cherry

Family Tree

Gleich mit „Bad Habit“ machen die Jungs um Sänger/Bassist Chris Robertson klar, dass sie auch mit ihrem sechsten Studioalbum exakt das liefern, was die Fans hören wollen: Kraftvollen Hardrock mit jeder Menge Drive, guten Me­lodien und ganz viel Herzblut. So geht es auch bei den dreckig-bluesigen „Burnin‘“, „Family Tree“ und „Get Me Over You“ schön southern-mäßig ab. Sehr gut gelungen ist aber auch die sich zu einer Breitwandhymne steigernde Gos­pel-Ballade „My Last Breath“. (Mascot/RTD)

OKu ♥♥♥♥♥