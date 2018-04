14. April 2018

Blackberry Smoke

Find A Light

Die Jungs aus Atlanta/Georgia sind längst die legitimen Nachfolger der Black Crowes, wenn es darum geht, klassischen Southern-Sound zu produzieren. Das beweisen sie auch auf Long­player Nummer sechs wieder. Allerdings haben sie ihrem Sound hier einige neue Elemente bei­gefügt. So startet das Werk mit „Flesh And Bones“ überraschend düster und atmos­phä­risch, bevor mit dem relaxt-sonnigen „Run Aw­ay From It All“ die gewohnten Country-Rock-Klänge dominieren. Für weitere Abwechslung sor­gen der Ga­st­auftritt von Funk-/Soul-Größe Robert Ra­n­dolph beim turbulenten „I’ll Keep Ramblin“­ und Amanda Shires (Jason Isbell), die sich bei „Let Me Down Easy“ ein Duett mit Front­mann Charlie Starr liefert. (Earache/ADA)

OKu ♥♥♥♥♥