13. April 2018

Breaking Benjamin

Ember

Das sechste Album der Post-Grunge-Stars aus Pennsylvania beginnt mit einem atmos­phärischen Intro. „Feed The Wolf“ erfüllt dann die so aufgebauten Erwartungen, indem es düster und mit urwüchsigem Druck aus den Boxen knallt. Und doch setzt „Red Cold River“ in Sachen Intensität sogar noch einen drauf. Denn nur kurz dauern die etwas ruhi­geren, intimen Elemente des Stücks an, be­vor der Fünfer ebenso brachial wie majes­tätisch loslegt. Das alles mit Hilfe eines gewaltigen Sounds. Weitere Highlights der 40 Minuten sind das knackige „Psycho“, der heftige Groover „Torn In Two“, das flotte „Save Yourself“ und die melodische heavy-Nummer „Close Your Eyes“ sowie das nach­denkliche „The Dark Of You“. (Universal)

OKu ♥♥♥♥