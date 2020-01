Brothers of Metal – Emblas Saga

Nach dem überaus erfolgreichen Debüt Album „Prophecy of Ragnarök“ im Jahre 2018 veröffentlichen die Brothers Of Metal nun das Nachfolge-Album „Emblas Saga“, einem abwechslungsreichen Album mit 13 Songs und einer Gesamtspielzeit von fast 56 Minuten. Der Song „Hel“ erinnert in den letzten 30 Sekunden stark an „The Memory Remains“ von Metallica und beim Komponieren des Songs „Brothers Unite“ wurde viel „Over The Hills And Far Away“ vom Iren Gary Moore gehört, mach achte auf die Drums. Weiter zu empfehlen sind „“Kaunaz Dagaz“, „Theft Of The Hammer“, die Mega-Ballade „Weaver Of Fate“, „Njord“ und das abschließende „To The Skies And Beyond“. Das Albumcover wurde von Peter Sallai (Amon Amarth, Sabaton) erstellt. (Afm Records (Soulfood))

