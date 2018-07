Bullet For My Valentine – Gravity

19. Juli 2018

Drei Jahre nach der bisher erfolgreichsten Platte „Venom“ sind die Urgesteine des Met­alcores wieder am Start und bringen Platte Nummer sechs mit. 2017 mussten die US-Amerikaner am Drumset zwar einen per­sonellen Wechsel verzeichnen (Jason Bowld für Michael Thomas), musikalisch bleibt aber alles wie gehabt. So zeigt z. B. „Over It“ direkt wo der Nagel hängt: ein melodiös-harter Einstieg, der in einem rhythmischen Refrain mündet – mehr braucht es nicht. „Letting You Go“ schlägt mit einem Piano-Intro verhältnismäßig ruhige Töne an, um sich nach hinten heraus dann doch bom­bastisch zu entwickeln. Zur eingängigen Ab­kühlung eignet sich „Piece Of Me“, das dur­chweg soliden Metalcore liefert. (Spinefarm Records UK)

JS