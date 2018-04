11. April 2018

Caliban

Elements

Einer der erfolgreichsten Vertreter des Deut­schen Metalcores ist mit Platte Nummer elf am Start, die nahtlos an die Vorgänger an­knüpft. Der Opener „This Is War“ zeigt, wo der Nagel hängt: durchgängig hohes Tempo sowie wunderbare Doublebass-Action, gepa­art mit Andreas Dörners gutturalem Gesang inkl. hymnischen Chorus. Der Rest der Platte wartet ebenfalls mit einem ähnlich brachi­alen Programm auf: So lassen u. a. „In­to­xicated“ und „Before Later Becomes Nev­er“, bei denen sich Dörner ebenfalls an klarem Gesang versucht, keine Wünsche of­fen. Als Highlight fungiert u. a. das deu­tsch­sprachige „Ich Blute Für Dich“, das hervor­ragend von den Gastsän­gern „Sushi“­ (Eski­mo Callboy) und Matthi (Nasty) auf­gewe­rt­et wird. (Sony)

JS ♥♥♥♥♥