6. Januar 2018

Mit „Alles auf Rausch“ und „Zurück in unserer Stadt“ zeigen die Rostocker immense Spielfreude und Energie. Bevor im April die FSF-Dokumentation „Wildes Herz“ in die Kinos kommt, spielen Jan Gorkow und Co. am 10.02. in der edel-optics.de Arena. (Audiolith)