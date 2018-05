16. Mai 2018

With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus

Die 70er/80er-Stars präsentieren ihre größ­ten Hits im Zusammenspiel mit einem 58-köpfigen Orchester und einem 60-stimmigen Chor. Das Ganze war ein langgehegtes Tr­aum-Projekt von Gitarrist Mick Jones. Und auch die Fans der britisch-amerikanischen Ro­cker dürften mit den dynamischen Versio­nen solcher Ev­er­greens wie „Juke Box Hero“, „Cold As Ice od­er „I Want To Know Wh­at Love Is“ mehr als happy sein. (earMusic)

OKu ♥♥♥♥