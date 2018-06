Hoobastank – Push Pull

20. Juni 2018

Anstelle der gewohnten 90er-Grunge- und Alt­er­native-Klängen geben sich die Herren um Sänger Doug Robb auf ihrem sechsten Album deutlich poppiger. Los geht‘s mit dem lockeren Fingerschnipper „Don’t Look Away“, der längst nicht die einzige klar von klassischem Soul und Funk inspirierte Nummer bleibt. Bes­tes Beispiel: Das Titelstück. Dazu hat Produ­zent Matt Wallace (Faith No More) der Grup­pe einen sommerlich-leichten Sound verpasst, der perfekt zum neuen Stil passt. Mehr in Rich­tung ihrer älteren Werke gehen da schon das exzellente Cover des Tears–For–Fears-Hits „Head Over Heels“ und der ohrwurmver­dächtige Breitwand-Rocker „True Believer“. (Napalm/Universal)

OKu